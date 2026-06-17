Personlig assistent sökes till aktiv kvinna (dagtid, vardagar), Älvsjö
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hej!
Jag gillar att göra saker tillsammans med andra – musikaler, bio och andra roliga aktiviteter är något jag verkligen uppskattar. Ibland rider jag och simmar, så det är ett plus om det är något du också tycker om. Djur tycker jag mycket om, även om jag inte har några egna.
Jag går på daglig verksamhet varje vardag på Kungsholmen, och jag tränar regelbundet, både på fritiden och på verksamheten, ungefär 1–2 gånger i veckan.
Jag använder flera olika hjälpmedel, bland annat permobil, rullstol, ståskal, ortoser för händer och ben, hostmaskin och stödstrumpor. Jag äter sondmat men kan också dricka soppa och liknande. Jag har epilepsi, men behöver ingen akutmedicin.
Dessa kriterier är extra viktiga för mig att mina assistenter uppfyller:
Erfarenhet av teckenkommunikation
Du är inte allergisk mot pälsdjur
Du är simkunnig
Arbetstiderna är måndag–torsdag kl. 07:30–17:30 enligt ett rullande schema.
Om personkemin stämmer så kan det bli ett riktigt fint samarbetes så tveka inte att söka!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
125 60 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9968929