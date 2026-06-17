IT-infrastrukturspecialist nätverkstekniker, Digital omställning och IT
Umeå kommun, Teknik och fastighet, IT / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2026-06-17
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Vi söker nu en nätverkstekniker till Umeå kommun DoIT – var med och bygg en smartare och tryggare stad!
Är du intresserad av att arbeta med nätverksfrågor i en stor och komplex driftsmiljö inom en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara med och säkerställa stabil och säker IT-infrastruktur för tusentals användare – varje dag? Vi söker nu ytterligare en IT-infrastrukturspecialist med inriktning nätverk till vårt team Nätverk & telefoni.
Umeå kommuns interna nätverk sträcker sig över ett stort geografiskt område och omfattar samtliga kommunala verksamheter samt flera kommunala bolag. Vi finns på cirka 500 adresser, ansvarar för runt 1 000 switchar och 3 000 trådlösa accesspunkter som tillsammans hanterar tiotusentals uppkopplingar – och nätet fortsätter att växa. Umeå kommun IT är även värdkommun i regional IT-samverkan, där vi bland annat ansvarar för telefoni och datacenterdrift åt flera kommuner i Västerbotten.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Du arbetar med drift, utveckling och felsökning av våra fasta och trådlösa nätverk. Rollen innebär både operativt arbete och medverkan i projekt och systeminföranden där nätverkskompetens är avgörande. Du blir en del av ett erfaret team där samarbete, kunskapsdelning och kvalitet står i fokus.
Du kommer även att arbeta med integration av nya lösningar i större driftsmiljöer, samt bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt, rutiner och dokumentation. Rollen innebär ett nära samarbete med andra IT-specialister och verksamheter, liksom att du ger stöd och rådgivning till kollegor och andra funktioner.
I rollen ingår även beredskapsarbete enligt schema, vilket är en viktig del i att säkerställa hög tillgänglighet i våra samhällskritiska IT-tjänster. Tunga lyft kan förekomma i arbetet.
Om dig
Vi söker dig som tar ansvar, ser helheten i komplexa driftmiljöer och är trygg i problemlösning, samt att identifiera möjligheter och hantera risker. Att stötta och vägleda kollegor faller sig naturligt för dig, och du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Universitet-/högskoleutbildning inom data-, IT- eller nätverksteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete som nätverkstekniker/infrastrukturspecialist
Erfarenhet av drift och förvaltning av större nätverksmiljöer
Erfarenhet av fasta och trådlösa nätverk
Erfarenhet av felsökning och felavhjälpning i produktionsmiljlö
B-körkort
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Meriterande
Certifieringar inom nätverk, t.ex. Cisco (CCNA/CCNP eller motsvarande)
Fördjupning inom nätverksdesign, säkerhet eller trådlösa nät
Erfarenhet av Cisco-miljöer och stödsystem, t.ex. Cisco ISE, Catalyst Center, Unified Communications Manager
Erfarenhet av stora, komplexa och geografiskt spridda nät
Erfarenhet av fast och mobil telefoni
Erfarenhet av samverkan mellan flera organisationer/huvudmän
Erfarenhet av samhällsviktig verksamhet eller offentlig sektor
Hos oss får du möjlighet att arbeta långsiktigt, stabilt och med tydlig samhällsnytta – tillsammans bygger vi en smartare stad.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval kommer att påbörjas i augusti.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Teknik och fastighet, IT Kontakt
Maria Lindgren, Vision vision.umea@umea.se 090-163343 Jobbnummer
9968923