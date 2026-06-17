Fylladministratör
Axel Christiernsson Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Ale Visa alla maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Ale
2026-06-17
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Fylladministratör – Axel Christiernsson AB
Vill du arbeta i en central roll där du bidrar till kvalitet, struktur och effektivitet i produktionen? Trivs du med att ha ordning och reda, ligga steget före och arbeta nära verksamheten?
Axel Christiernsson söker nu en noggrann och proaktiv Fylladministratör till vår verksamhet i Nol.
Om rollen
I rollen som Fylladministratör ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet, spårbarhet och effektivitet i layout-, print- och produktionsorderprocessen. Du arbetar som specialist inom området och säkerställer att etiketter, dokument och underlag är korrekta och tillgängliga i rätt tid.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktionen där du avlastar operatörer och arbetsledare i administrativa moment, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv och fokuserad produktion. Du ligger steget före i planeringen och säkerställer att morgondagens behov är förberedda redan i förväg.
Huvudsakliga ansvarsområden
Du ansvarar för att arbeta med etikettutformning, skrivarsystem och tillhörande verktyg samt säkerställer att layouter är korrekta och uppdaterade enligt gällande regelverk.
Du hanterar skapande, distribution och uppföljning av produktionsorder samt säkerställer att operatörer har rätt dokumentation i rätt tid. Efter avslutad produktion ansvarar du för rapportering i affärssystem och korrekt arkivering av dokumentation.
I rollen ingår även att säkerställa kvalitet och spårbarhet genom en strukturerad och centraliserad hantering, samt att minimera risken för fel i processerna. Du bevakar lagersaldon för etiketter och säkerställer att rätt material finns tillgängligt.
Du fungerar som ett stöd i den dagliga verksamheten och kan vid behov bidra operativt i produktionen inom Tapp och Fyllning.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet samt erfarenhet från produktionsmiljö, gärna inom tappning eller fyllning.
Du är van att arbeta i administrativa system och det är meriterande om du har erfarenhet av affärssystemet Iptor. Du har en god förståelse för layout-, print- och etikettprocesser samt en grundläggande förståelse för regelverk som påverkar märkning.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann och kvalitetsmedveten med ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att prioritera. Du arbetar självständigt samtidigt som du trivs i samarbete med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Du är lösningsorienterad, proaktiv och har en naturlig förmåga att ligga steget före i ditt arbete.
Hur du gör skillnad
I rollen bidrar du till att säkerställa hög kvalitet och spårbarhet i etikett- och produktionsprocesser, minskar sårbarhet i organisationen och skapar förutsättningar för en mer effektiv produktion.
Genom ditt arbete frigörs tid för operatörer och arbetsledning att fokusera på kärnprocesserna, samtidigt som du bidrar till en säkrare och mer strukturerad arbetsmiljö.
Placeringsort
NolSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Rec-se@axelch.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fylladministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axel Christiernsson Aktiebolag
(org.nr 556081-1597), http://axelch.com
Strandvägen 10 (visa karta
)
449 11 NOL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Christiernsson AB, Axel Jobbnummer
9968935