Ytbehandlare | Lernia | Falköping
Lernia Bemanning AB / Ytbehandlarjobb / Falköping Visa alla ytbehandlarjobb i Falköping
2026-06-17
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker nu ytbehandlare till våra kunder i Falköping med omnejd! Här får du chansen att arbeta med spännande uppdrag, utveckla dina färdigheter och väx i din yrkesroll tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som ytbehandlare kommer du bland annat att ansvara för målning enligt specifikationer. Du arbetar i ett team som förbereder, kvalitetskontrollerar och packar efter behandling för vår kund. Du ser till att materialets ytor får korrekt behandling och lackering, vilket bidrar till produktens hållbarhet och utseende.
Detta är i första hand ett uthyrningsuppdrag med goda chanser till anställning hos kund.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet som ytbehandlare, sprutlackerare eller billackerare. Du bör ha en god känsla för finish och kunna upprätthålla ordning och reda på din arbetsplats. Det är viktigt att du kan läsa instruktioner och dokumentera på svenska. Du trivs med att arbeta i team och hantera tekniska utmaningar, men har en god förmåga att ta eget ansvar.
Krav för tjänsten är körkort B och tillgång till bil.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Anna Grunditz, via e-post: anna.grunditz@lernia.se
Vid ansökningsproblem och tekniska frågor - kontakta info@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontroll genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7932339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Falköpings Kommun (visa karta
)
521 43 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9968914