Account Manager B2B - Telekom | Stockholm
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-17
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B2B-säljare inom telekom till iSales i Stockholm på Kungsholmen.
iSales söker nu en driven B2B-säljare till vårt kontor i Stockholm. Hos oss får du möjligheten att arbeta med några av Sveriges största varumärken inom telekom samtidigt som du utvecklas i ett engagerat team med höga ambitioner och stark sammanhållning. För rätt person finns mycket goda möjligheter att påverka sin ersättning och utvecklas långsiktigt inom bolaget.
Om rollen
Som företagssäljare arbetar du med att kontakta företag runt om i Sverige och erbjuda abonnemang samt telekomlösningar från välkända aktörer inom branschen. Du ansvarar för att skapa och utveckla kundrelationer genom att förstå kundernas verksamhet och presentera lösningar som är anpassade efter deras behov. Samtidigt värdesätter vi en positiv arbetsmiljö med stark gemenskap, högt i tak och trevliga fredagar.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Erfarenhet inom B2B-försäljning är meriterande
Erfarenhet inom telekombranschen
Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Garantilön eller provision utan lönetak
Kontinuerlig utbildning och coachning från dag ett
Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter inom företaget
Moderna lokaler i centrala Stockholm på Kungsholmen
En arbetsplats med stark gemenskap och engagerade kollegor
Regelbundna AW och teamaktiviteter
Tävlingar med attraktiva priser
Tjänstepension och sjukförsäkring
Om iSales
iSales grundades för över 20 år sedan med målet att hjälpa Sveriges ledande teleoperatörer att nå sina säljmål samtidigt som vi skapar karriärmöjligheter för ambitiösa människor. Idag är vi ett av Sveriges mest innovativa företag inom försäljning och kundkommunikation. Genom modern teknik, kontinuerlig utveckling, daglig coachning och ett starkt fokus på människor och prestation skapar vi långsiktig framgång för både kunder och medarbetare.
Vi tror på mångfald och är övertygade om att olika erfarenheter, bakgrund och perspektiv bidrar till starkare team och bättre resultat.
Plats: Stockholm, Kungsholmen | Tunnelbana: Stadshagen- 3 min promenad från kontoret. Omfattning: Heltid | måndag 12:45-18:00, tisdag-fredag 09:30–18:00 Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888798-2058493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9968930