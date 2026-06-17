Erfarenen elevassistent för elev med IF och epilepsi - vikariat
Haninge Kommun / Pedagogjobb / Haninge Visa alla pedagogjobb i Haninge
2026-06-17
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Brandbergsskolan är en grundskola F-9 i hjärtat av Brandbergen. På Brandbergsskolan har du även särskilda undervisningsgrupper samt anpassad grundskola 1-9. Vi strävar efter att lägga grunden till ett livslångt lärande och att varje elev ges möjligheter att utifrån sina förutsättningar utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Vi söker nu en erfaren elevassistent till en av våra anpassade grundskoleklasser i högstadiet.
Ditt uppdrag
I din roll som elevassistent är du med och skapar en trygg grund för vår elev som har behov av extra stöd. Tillsammans med läraren planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån individanpassad pedagogik som ger förutsägbarhet och trygghet. Du finns med som stöd vid elevens sida under hela skoldagen, på lektioner, under rasten och under övergångar. Du samspelar med eleven, föräldrarna, lärare. Löpande dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter.
Du kommer att stötta en elev på högstadiet som lever med epilepsi, vilket innebär att du kommer att ansvara för tillsyn, identifiera triggers, förebygga anfall och en daglig kommunikation med vårdnadshavare.
Det här söker vi hos dig
Du ska vara utbildad barnskötare eller elevassistent ha utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett måste att tidigare arbetat med barn och ungdomar tidigare, samt erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har intellektuell funktionsnedsättning. Du ska ha erfarenhet av att stötta barn och unga med epilepsi.
Som person förutsätter vi att du är:
Pålitlig och förutsägbar - elevens behov först och främst.
Lågaffektiv - lugn i både kropp och sinne
Klok - kan läsa av situationer och agera på ett sätt som gör att situationer deskalerar
Kommunikativ - pratar och skriver svenska flytande
Samarbetsvillig - samarbetar med undervisande lärare och andra elevstödjande funktioner. Har en tät kontakt med vårdnadshavare.
Det här kan vi erbjuda dig
Tjänsten som elevassistent är en särskild visstidsanställning på 80%, med viss möjlighet för förlängning.
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvård, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Brandbergskolan, Brandbergens särskola Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9968915