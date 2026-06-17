Häckklippare till Varberg
Prowork Göteborg AB / Trädgårdsanläggarjobb / Varberg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Varberg
2026-06-17
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Prowork är ett auktoriserat kompetensföretag som grundades 2013. Vi erbjuder bemannings, interims och rekryteringslösningar inom samhällsbyggnad, fastighet, industri och teknik. Vi har en gedigen erfarenhet och vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt kompetens på rätt plats! Kunskap om branscherna vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Vi har våra kontor i Stockholm , Göteborg och Malmö och har uppdrag över hela Sverige. Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se
Parkarbetare sökes till vår kund i Varberg
Vi söker en driven och ansvarstagande parkarbetare för säsongsarbete med fokus på häckklippning och skötsel av grönytor i Varberg.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Häccklippning
Gräsklippning
Trimning och kantklippning
Skötsel av parker, grönytor och gångar
Övriga arbetsuppgifter inom parkskötsel vid behov
Vi söker dig som
Är arbetsvillig och tycker om att arbeta utomhus
Har god fysik och kan arbeta i varierande väder
Är ansvarstagande och punktlig
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort
Erfarenhet av grönyteskötsel eller maskinvana är meriterande
Vi erbjuder
Ett varierande och aktivt arbete utomhus
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till säsongsanställning med eventuell förlängning
Anställning
Omfattning: Heltid
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Bemanning&Rekrytering Kontakt
Talent Manager
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9968927