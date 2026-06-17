Förvaltningschef Barn- och utbildning till Håbo kommun
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2026-06-17
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Är du en utvecklingsorienterad och trygg ledare som drivs av att leda förändring?
Håbo kommun söker nu en förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen. Du erbjuds ett brett och betydelsefullt uppdrag, där du verkar för kommuninvånarnas bästa varje dag.
Detta är en tillsvidareanställning hos Håbo kommun och vi på Poolia är glada över att bistå i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen har du ett övergripande ansvar för förvaltningens verksamhet. Förvaltningen är den största i Håbo kommun med ca 890 årsarbetare och omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola/anpassad grundskola, gymnasium/anpassat gymnasium, vuxenutbildning samt verksamheterna fritidshem, kulturskola, folkbibliotek, barn- och elevhälsa och måltidsservice.
I rollen ingår att planera, leda, samordna, utveckla samt följa upp verksamheten. Du ansvarar för att leda förvaltningens verksamheter och uppdrag på kort och lång sikt samt skapa engagemang hos chefer och medarbetare i deras arbete. Du skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och väl fungerande samverkansforum där du verkar för en god arbetsmiljö och ändamålsenlig facklig samverkan. Du håller dig informerad om omvärldsutvecklingen inom ditt verksamhetsområde. Utifrån ett helhetsperspektiv leder du verksamheten för att nå de politiska målen och möta framtidens utmaningar.
I rollen som förvaltningschef har du många interna och externa kontakter och ett tätt samarbete med övriga verksamhetsområden inom kommunen. Som företrädare för kommunen är det av vikt att ha god förståelse för den politiska processen.
I ditt uppdrag som förvaltningschef så bidrar du också till Håbo kommuns utveckling. Du arbetar för Håbobornas bästa genom att samverka med såväl interna som externa parter och du ser helhet framför del. Du kommer ingå i kommundirektörens ledningsgrupp för Håbo kommun där ni tillsammans bidrar till kommunens strategiska utveckling utifrån kommuninvånarnas bästa. Förvaltningen lyder under Barn-och utbildningsnämnden och du har kommundirektör som närmsta chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
dokumenterad högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
kunskap om barn-och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden och de lagar och regler som styr skolans verksamhet
flerårig erfarenhet av att leda chefer i en ledningsgrupp företrädesvis inom barn- och utbildningssektorn
flerårig dokumenterad erfarenhet som ledare på en strategisk nivå och erfarenhet av personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar inom kommunal verksamhet
erfarenhet av ledarskap i kommunal verksamhet
dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete
Vi söker dig som
Du har helhetssyn och ett övergripande analytiskt, strategiskt och systematiskt tänkande. Du är en trygg, flexibel och ansvarstagande chef som värnar ett gott arbetsklimat. Du har lätt för att planera, organisera samt prioritera uppdraget på ett effektivt sätt. Du är bra på att bygga och utveckla relationer med medarbetare, kollegor samt politiskt och fackligt förtroendevalda. Som ledare är du ett föredöme, visar omtanke och är inspirerande och motiverar dina medarbetare. Du är tydlig i ditt sätt att leda och har ett coachande förhållningssätt. Du leder med tillit, delegerar med förtroende och skapar engagemang genom att visa riktning. Rollen ställer höga krav på samverkan, vilket innebär att du behöver vara skicklig på att bygga relationer och skapa engagemang hos såväl medarbetare och chefer som stödfunktioner, politiska företrädare, fackliga parter och externa samarbetspartners. Du bidrar till en kultur där vi arbetar tillsammans, för kommunens och invånarnas bästa. Din ambition är att fortsätta att utveckla ditt ledarskap såväl individuellt som tillsammans med andra.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som en del av rekryteringsprocessen kommer tester och att tillämpas.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) före anställning. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan under sommaren. Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter semesterperioden, vilket innebär att återkoppling kan dröja något längre än vanligt. Kommundirektör Tobias Åsell finns tillgänglig för frågor 9 juli- 31 juli.
Om Håbo kommun
Håbo kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fortsatt tillväxt. Som en del av en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner arbetar vi för att ta tillvara på möjligheterna som utvecklingen skapar och samtidigt bygga ett attraktivt, hållbart och modernt samhälle för dagens och framtidens invånare.
För att möta kommunens utveckling är ett nära samarbete mellan våra verksamheter centralt. Tillsammans arbetar vi för att skapa bästa möjliga välfärd, service och livskvalitet för dem som bor, lever och verkar i Håbo.
Med sitt läge i hjärtat av Mälardalen, nära både Stockholm, Uppsala och Västerås, erbjuder Håbo en attraktiv kombination av småstadens närhet och storstadens möjligheter. Här finns goda kommunikationer, vacker natur och en stark framtidstro som präglar kommunens utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919143-2058496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 32 BÅLSTA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9968934