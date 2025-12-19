Enhetschef till enheten Mark och underhåll
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren och engagerad person som vill leda och utveckla vår verksamhet inom anläggningsarbeten? Just nu söker vi en enhetschef till vår enhet Mark och underhåll.
Som enhetschef kommer du ha ett övergripande ansvar för personal-, arbetsmiljö- och budgetfrågor samt arbeta aktivt för att skapa en god, hållbar och hälsosam arbetsmiljö för dina medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå utav att:
• Ansvara för att driva verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar och mot uppsatta mål.
• Leda och utveckla enheten som utför anläggningsarbeten inom både park och gata.
• Ingå i verksamhetens ledningsgrupp och bidra till strategiska beslut.
• Ansvara för anläggningsprojekt från start till överlämnande, inklusive planering och genomförande med fokus på kvalitet, tid och ekonomi.
• Ha personal-, arbetsmiljö- och miljöansvar för enhetens medarbetare och projekt.
• Löpande följa upp verksamheten för att säkerställa att förvaltningens processer, rutiner och rådande lagstiftning följs.
• Upprätthålla många kontaktytor med olika intressenter såsom beställare, förvaltare, bolag och kunder.
• Planera enhetens verksamhet för att säkerställa täckning och uppdrag både på kort och lång sikt.Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du:
• Relevant universitetsexamen på minst kandidatnivå eller yrkeserfarenhet inom anläggningsbranschen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbetsledande funktion inom anläggningsbranschen
• Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Erfarenhet av kultur- och värdegrundsarbete
• Erfarenhet av ett utvecklings- och processinriktat arbetssätt
• Kunskap i entreprenadjuridik och AMA
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av förändringsarbete och att leda i förändring
• Kunskaper om facklig partssamverkan och arbetsmiljölagstifning
• Genomförd ledarskapsutbildning / erfarenhet av utvecklande ledarskap
Som person ser du möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya idéer kan utvecklas. Du motiverar andra, beskriver pedagogiskt förändringar och hanterar kritik konstruktivt. Du drivs av tydligt definierade mål och omvandlar dessa till konkreta handlingar. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du är tydlig, får gehör för dina idéer och kan påverka beslut. Genom övertygande argument tillför du entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du är bekväm i sociala situationer och står för fattade beslut, även när det innebär att förmedla obekväma budskap.
Du ser ditt arbete som en del av ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde och tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv, samt anpassar andras idéer till den egna verksamheten.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Lars Lundgren lars.lundgren@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
9658015