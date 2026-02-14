Enhetschef Humanas familjehemsvård Göteborg
Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg
2026-02-14
Vill du leda en verksamhet där ditt ledarskap gör verklig skillnad varje dag?
Nu söker Humana en engagerad och trygg enhetschef till vår familjehemsvård i Göteborg. I rollen får du ett helhetsansvar för en verksamhet med hög ambitionsnivå, där kvalitet, långsiktighet och barnets bästa alltid står i centrum.
Här får du möjlighet att kombinera strategiskt ansvar med ett nära ledarskap, och tillsammans med kompetenta konsulenter bidra till hållbara familjehemsplaceringar. Vi erbjuder dig ett meningsfullt uppdrag i en organisation som tror på tillit, professionalism och utveckling, och som arbetar utifrån vår vision: Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-02-14Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men vi tillämpar provanställning på 6 månader. Som enhetschef har du det fulla ansvaret för verksamheten, inklusive personal, ekonomi, kvalitet och utveckling. Du leder ett engagerat team bestående av 8 familjehemskonsulenter.
Enhetens upptagningsområde omfattar delar av Västra Götalands län och Hallands län. Rollen innebär ett nära samarbete med socialtjänster, familjehem och interna stödfunktioner.
Du ingår ledningsgruppen för region familjehemsvård som består av 11 andra enhetschefer runtom i landet, en regional kvalitetsutvecklare, en regional rekryteringssamordnare, en regional verksamhetschef, en administratör samt ansvarig regionchef.
I rollen som enhetschef kommer du bland annat att:
ha övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet, resultat och måluppfyllelse
leda, coacha och utveckla dina medarbetare genom ett närvarande och tydligt ledarskap
ansvara för personal, arbetsmiljö och kompetensförsörjning
ansvara för budget, uppföljning och ekonomiskt resultat
driva utvecklings- och förbättringsarbete i linje med lagkrav, avtal och Humanas kvalitetsarbete
säkerställa god samverkan med placerande kommuner och andra viktiga samarbetspartners
Vem är du?
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi utgår från Humanas ledarskapsprofil vid rekrytering av nya chefer. Du ska vara handlingskraftig, resultatorienterad och ha en god självkännedom. Vi ser gärna att du har en god kommunikativ förmåga där du har lätt för att skapa och vidhålla kontakter.
För denna tjänst krävs det att du har:
flera års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter
relevant högskole- eller universitetsutbildning
Det är även meriterande om du har:
erfarenhet av att ha drivit ett förändringsarbete
erfarenhet av familjevårdshem
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Shiaou Pourghobad, regionchef
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7179162-1842790".
Detta är ett heltidsjobb.

Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9743036