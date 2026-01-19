Enhetschef Funktionsstöd
Lidköpings Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lidköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lidköping
2026-01-19
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad som enhetschef för en LSS enhet inom funktionsstöd!
Då en av våra enhetschefer går vidare till nya utmaningar inom Lidköpings kommun så kan vi nu erbjuda en tjänst som enhetschef inom LSS.
Hos oss får du leda och utveckla en verksamhet som erbjuder individanpassat, tryggt och meningsfullt boende för vuxna med funktionsnedsättning. Vi har i dagsläget sju LSS enheter med grupp- och serviceboenden, där varje boende har sitt unika uppdrag men delar ett gemensamt fokus på kvalitet, delaktighet och livskvalitet. Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder, samordnar, planerar och utvecklar du verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, politiska mål samt kommunens mål, styrdokument, riktlinjer och rutiner.
Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet, innehåll, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du att beviljade insatser verkställs med god kvalitet. I uppdraget ingår ansvar för att genomförandeplaner upprättas, verkställs och följs upp på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt.
Du driver även utvecklingen av arbetsmetoder och pedagogiska förhållningssätt samt tar tillvara på medarbetarnas kompetenser. Genom engagemang, delaktighet och ett tillitsbaserat ledarskap bidrar du till verksamhetens fortsatta utveckling.
Till varje enhet finns ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, där du som enhetschef har en teamledande roll. Arbetet innebär även kontakter med brukare, närstående, myndigheter samt interna och externa samarbetspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning samt erfarenhet inom området funktionsstöd. Du har kunskap och erfarenhet inom ekonomi, personaladministration och IT samt god kännedom om de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Tidigare ledarerfarenhet är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med människor.
Som person är du samarbetsinriktad, självständig och flexibel. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete. Du skapar delaktighet genom en öppen och kreativ dialog och motiverar dina medarbetare genom ditt engagemang och ditt tydliga ledarskap, med fokus på både verksamhetens och individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
B-körkort är ett krav.
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på http://www.polisen.se.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Välfärd, Funktionsnedsättning, Ledning & Administration Kontakt
Jennie Lindlöf, Områdeschef 0510-771882 Jobbnummer
9690425