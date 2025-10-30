Enhetschef
2025-10-30
Vill du vara en del av Malmö stads framtid och påverka hur vi på ett effektivt och säkert sätt utvecklar stadens egen-regi verksamhet?
Kommunteknik på serviceförvaltningen söker nu en enhetschef till enheten fastighet där dessa möjligheter finns!
Avdelningen består av fem enheter: markanläggning, markskötsel, fastighet, service samt utveckling och verksamhetsstöd. Enheten fastighet består av ca 160 medarbetare som tillgodoser behovet av fungerande fastigheter och infrastruktur i staden. Exempel på uppdrag är att utföra drift och underhåll i stadens fastigheter som exempelvis förskolor och badhus samt belysning och trafiksignaler på allmän platsmark. Enheten genomför också ombyggnationer samt el-, brand- och säkerhetsinstallationer i stadens olika fastigheter. På enheten arbetar tekniker, drifttekniker, fastighetsreparatörer och elmontörer tillsammans med sektionschefer, arbetsledare, arbetsförmän och olika typer av stödfunktioner t.ex. driftsupport.
Kommunteknik tillhör serviceförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Som enhetschef har du en nyckelroll att skapa goda relationer med våra samarbetspartners i staden som medför att verksamheten bedrivs på ett professionellt sätt. Vi är en del av Malmö stad och vårt fokus är att tillsammans med våra samarbetspartners hitta de bästa lösningarna utifrån ett helhetsperspektiv med "malmöhatten" på.
I denna rekrytering samarbetar Malmö Stad med Randstad. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Nadia Milotti på tel. 076-8554059 eller via mejl Nadia.Milotti@randstad.se
Vi tillämpar tester som en del av processen. Varmt välkommen med din intresseanmälan via ReachMee (Malmö Stad) senast den 16:e november.
Ansvarsområden
I rollen som enhetschef ingår du i kommuntekniks ledningsgrupp och bistår avdelningschefen vid framtagande av kommuntekniks verksamhetsmål. Utifrån dessa mål tar du fram motsvarande nedbrutna strategiska och operativa mål för egna verksamheten. Tillsammans med övriga enhetschefer ansvarar du för samordningen av kommuntekniks resurser med Malmöbon i fokus. Som enhetschef har du övergripande ansvar för personal, budget och verksamhet samt ansvarar för att utveckla enheten mot uppsatta mål.
Du är närmsta chef för sju sektionschefer och tillsammans med dem driver du strategiska frågor som är kopplat till våra uppdrag i Malmö stad. En viktig del i ditt uppdrag är att stödja sektionscheferna i ekonomi-, personal- och verksamhetsfrågor samt genomförande av process- och verksamhetsutveckling. Tillsammans med sektionscheferna kommer du fortsätta utveckla ledarrollen till ett coachande och tillitsbaserat ledarskap. Kvalifikationer
För denna tjänst krävs:
Kandidatexamen med relevant inriktning för rollen, såsom ekonomi, fastighetsförvaltning eller likvärdig.
Ledarskapsutbildning såsom UL eller UGL (i relevant närtid).
Minst fem års ledande befattning (budget, personal och verksamhetsansvar)
Erfarenhet av att leda andra chefer och experter i en större organisation.
Förståelse och erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning.
Systemförståelse och erfarenhet av digitala upphandlingsförfaranden är meriterande.
Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift, mycket god datorvana samt B körkort för manuellt växlad bil.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och bygger professionella relationer med dina medarbetare, kollegor och samarbetspartners. Det är en självklarhet för dig att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar med fokus på hela organisationens och Malmöbons bästa. Som ledare skapar du engagemang och delaktighet samt planerar, prioriterar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta utifrån ett tillitsbaserat och coachande förhållningssätt.Om företaget
Serviceförvaltningen Malmö Kommunteknik
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
