Engagerad undersköterska
Anns Omsorg AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anns Omsorg AB i Stockholm
Anns Omsorgs hemtjänst utför personlig omvårdnad och serviceinsatser hemma hos kunder. Vi söker nu en engagerad och empatisk medarbetare som är undersköterska till vår hemtjänstverksamhet.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss inom Anns Omsorgs hemtjänst. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett aktivt och hälsosamt åldrande på Östermalm och Kungsholmen.
Du besöker flera kunder varje dag och hjälper dem med deras vardagssysslor till exempel tillredning av mat & måltider, hygien, matinköp, ledsagning osv.
Du ska vara utbildad undersköterska och behärskar svenska i både tal och skrift. Du är empatisk och värnar om varje individ. För oss är det viktigt att de äldre personerna får ett värdigt liv och känna trygghet och meningsfullhet i sin vardag.Publiceringsdatum2025-11-12Övrig information
Alla anställningar inom företaget omfattas av kollektivavtal.
Vår arbetsplats ligger på Fleminggatan 55 och Artillerigatan 83.
Endast sökande beaktas som kan uppvisa bevis om skyddad yrkestitel undersköterska och uppvisa betyg i svenska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@annsomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anns Omsorg AB
(org.nr 559468-9290)
Fleminggatan 55 (visa karta
)
112 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Anns Omsorg Kungsholmen Kontakt
Enhetschef
Anna Bjuvenmark info@annsomsorg.se 076- 010 58 21 Jobbnummer
9601666