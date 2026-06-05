Erfaren CNC-Operatör/Ställare
Purple Rekrytering & Interim AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-06-05
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Prico AB söker nu en erfaren CNC-Operatör / Ställare till vårt nattskift. Här får du en nyckelroll i en modern produktionsmiljö där avancerad bearbetning, hög kvalitet och tekniskt kunnande står i centrum.
Den här rollen är för dig som trivs med ansvar, gillar att lösa problem och vill arbeta med avancerad tillverkning i en verksamhet som investerar i både teknik och människor.
Om Prico AB Prico är ett modernt och innovativt företag inom skärande bearbetning med säte i Värnamo. Sedan starten 2011 har företaget vuxit stadigt och är idag en etablerad partner till kunder inom bland annat medicinteknik, maskintillverkning, automation, jordbruk och tung fordonsindustri. Med en toppmodern maskinpark, specialistkompetens inom CNC-svarvning och fräsning samt fokus på kvalitet och precision levererar Prico avancerade komponenter i små och medelstora serier. Företaget präglas av flexibilitet, teknisk utveckling och en stark laganda där medarbetarna är den viktigaste framgångsfaktorn
Om rollen Som Erfaren CNC-Operatör / Ställare på nattskiftet blir du en viktig del av produktionen och en naturlig teknisk resurs för arbetslaget under natten.
Du arbetar främst i Pricos moderna Mazak-maskiner och ansvarar för att produktionen flyter på enligt plan med rätt kvalitet och effektivitet. Rollen innebär stort eget ansvar där du både övervakar produktionen, utför kvalitetskontroller och stöttar kollegor vid tekniska utmaningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Köra och övervaka CNC-maskiner, främst Mazak
Ansvara för att produktionen flyter effektivt under nattskiftet
Hantera flera maskiner parallellt
Utföra mätningar och kvalitetskontroller
Arbeta med skjutmått, mikrometer och annan mätutrustning
Tolka ritningar och säkerställa att detaljer tillverkas enligt krav
Rapportera avvikelser, störningar och förbättringsförslag
Vara ett tekniskt stöd för övriga kollegor i arbetslaget
Samarbeta med dagtidspersonal för att säkerställa en stabil produktion
Arbetstiden är förlagd till nattskift, måndag till fredag morgon, kl. 22:30–07:00.
Vi söker dig som Vi söker dig som har flera års erfarenhet av CNC-bearbetning och känner dig trygg i att arbeta självständigt med både produktion och ställ. Du har god teknisk förståelse, är van att läsa ritningar och har ett välutvecklat kvalitetstänk där noggrannhet är en självklar del av arbetet.
För att lyckas i rollen behöver du vara bekväm med att hantera mätutrustning och genomföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller högt ställda krav. Du trivs med att ta ansvar, lösa problem när de uppstår och bidra till att produktionen flyter på effektivt under nattskiftet.
Du behärskar svenska i tal och skrift och har lätt för att samarbeta med både kollegor och andra funktioner inom verksamheten. Har du erfarenhet av Mazak-maskiner, Mazatrol eller kunskaper inom form- och lägestoleranser ser vi det som meriterande.
Vi tror att du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att ta initiativ och lösa problem. Du gillar teknik, har ett kvalitetstänk i allt du gör och ser värdet i att samarbeta med dina kollegor för att nå gemensamma mål.
Varför Prico? Hos Prico får du arbeta i en modern produktionsmiljö med avancerad teknik och spännande produkter. Här finns en stark vilja att investera i både människor och maskiner, vilket skapar goda möjligheter till utveckling för dig som vill fortsätta växa inom CNC och avancerad bearbetning. Företaget har en kultur som präglas av engagemang, laganda och en gemensam ambition att alltid leverera högsta kvalitet.
Rekryteringsinformation Låter det här som nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig! I denna rekrytering samarbetar Prico AB med Purple Rekrytering & Interim. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Jennie Holmberg Purple Rekrytering & Interim 076-307 01 23 jennie@purplerekrytering.se
Ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860925-2039424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
Värnamo Centrum (visa karta
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331 30 VÄRNAMO Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Jobbnummer
9950784