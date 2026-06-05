Utvecklare mot Audio/Akustik/Ljudsignalbehandling
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Värnamo Visa alla datajobb i Värnamo
2026-06-05
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, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad ljudteknik som faktiskt gör skillnad i människors vardag? Hos vår kund får du vara med och utveckla framtidens hörselskydd – där smart signalbehandling, akustik och mjukvara möts i innovativa produkter. Nu söker vi dig som brinner för ljud och teknik och vill växa i en långsiktig roll tillsammans med ett engagerat och högkompetent team.
Om rollen
Som Utvecklare mot Audio/Akustik/Ljudsignalbehandling blir du en del av ett specialiserat team som arbetar med digital signalbehandling för både passiva och elektroniska hörselskydd. Ditt fokus ligger på att analysera, bearbeta och optimera ljud – från mikrofon till högtalare – för att skapa bästa möjliga användarupplevelse, särskilt inom talkommunikation i bullriga miljöer.
Du arbetar i tvärfunktionella utvecklingsprojekt tillsammans med kollegor inom hårdvara, mekanik, mjukvara och produktion. Rollen innebär ett helhetsansvar för ljudkedjan, där du både utvecklar nya algoritmer och förädlar befintliga lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera algoritmer för audio- och signalbehandling
Arbeta med simulering och modellering i t.ex. MATLAB
Implementera lösningar på embeddedplattformar
Utforska och tillämpa AI/ML inom ljud, t.ex. för brusreducering och talextraktion
Delta i konceptutveckling och tidiga faser av produktframtagning
Testa, mäta och utvärdera ljud i avancerade labbmiljöer
Arbetet bedrivs agilt med dagliga standups och nära samarbete inom teamet. Du har stor frihet under ansvar och jobbar hands-on med verkliga produkter från idé till färdig lösning. Arbetet utförs on-site, med möjlighet till distansarbetet en dag i veckan.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som är i början av din karriär och som vill utvecklas långsiktigt i en tekniskt avancerad roll. Du är nyfiken, driven och har ett genuint intresse för ljud och teknik. Du är en nyfiken och engagerad person som drivs av att lära dig nytt och utvecklas i din roll. Du trivs med att ta dig an utmaningar på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt, där du inte bara analyserar problem utan också ser till att de fungerar i praktiken. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med andra, delar gärna med dig av idéer och bidrar till en öppen och kommunikativ teamkultur.
Krav för tjänsten:
Civilingenjörs- eller masterexamen inom t.ex. teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande
Berört ljudsignalbehandling, akustik eller audio antingen genom utbildning/arbete/privat
Kunskaper i C
Förståelse för samspelet mellan mjukvara och hårdvara
Engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
Kunskaper i Python, MATLAB, GitHub
Intresserad av ljud, musik eller akustik privat
Svenska i tal och skriftFöretaget
Vårt kundföretag är ett globalt innovationsföretag med verksamhet i flera länder. Företaget är världsledande i utvecklingen av passiva och elektroniska hörselskydd. I Värnamo finns ett av företagets viktigaste utvecklingscenter inom personlig skyddsutrustning, med cirka 300 medarbetare – varav runt 50 arbetar inom R&D. Här utvecklas avancerade hörselskydd i nära samarbete mellan olika discipliner, med tillgång till toppmoderna labb, ljudmätningsutrustning och testmiljöer.
Kulturen präglas av samarbete, innovation och långsiktighet. Många medarbetare väljer att stanna länge, och företaget satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och att bygga starka team. Atmosfären är öppen, engagerad och prestigelös – med en gemensam ambition att skapa produkter i världsklass.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv – genom att matcha rätt person med rätt roll. Vi är specialister på att rekrytera tekniska talanger och finns på sju orter i Sverige.
I rollen som Utvecklare mot Audio/Akustik/Ljudsignalbehandling kommer du inledningsvis vara anställd som konsult via Framtiden AB för att sedan ha mycket goda möjligheter att övergå i en anställning direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Startdatum: September/oktober 2026
Placeringsort: Värnamo
Arbetstider: Mån-fre, dagtid
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52737_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
331 41 VÄRNAMO Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com +46735168995 Jobbnummer
9950787