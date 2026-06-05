Redovisningsansvarig till bolagsgrupp i Viken
ToppTalang Nordic AB / Redovisningsekonomjobb / Höganäs Visa alla redovisningsekonomjobb i Höganäs
2026-06-05
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Vi söker för kunds räkning en strukturerad och självgående redovisningsansvarig till en bolagsgrupp med flera verksamheter. Bolagsgruppen består av cirka 10 aktiva bolag där flera av dem är mindre och mer begränsade i sin löpande aktivitet. Verksamheterna har en samlad omsättning på cirka 30 miljoner kronor. Det här är en bred och spännande roll för dig som vill arbeta nära ägare och ledning, få insyn i flera olika verksamheter. Bidra till struktur, kontroll och ordning i det löpande ekonomiarbetet.
Kunden driver flera olika verksamheter inom bland annat bilförsäljning och verkstad, fastigheter, gym samt dryckesverksamhet med alkoholhaltiga drycker. Det innebär en varierad roll där du arbetar nära verksamheten, samtidigt som huvudfokus ligger på löpande bokföring, redovisning, avstämningar och att skapa ordning i de ekonomiska flödena.
MER OM ROLLEN
Som redovisningsansvarig får du ett operativt ansvar för den löpande redovisningen i flera bolag. Rollen passar dig som trivs med att arbeta självständigt, skapa struktur och ha god kontroll på bokföring, avstämningar, betalningar, löner och ekonomiska flöden.
Tyngdpunkten ligger på bilverksamheten, som omsättningsmässigt är den klart största delen av bolagsgruppen. Där kommer du vara ca 2-3 dagar per vecka och arbeta nära verksamheten med dagliga ekonomiflöden, avstämningar, betalningar, kundflöden, leverantörsflöden samt månadsbokslut.
Den övriga tiden ligger främst på några tydliga huvudflöden, såsom fastighetsrelaterad redovisning, gymverksamhet och dryckesverksamheten.
Det här är en roll för dig som vill ha ansvar och variation, men utan personalansvar eller budgetansvar. Rollen tillsätts eftersom verksamheten växer och bolagsgruppen nu vill flytta ekonomiarbetet från extern part till egen regi. Du kommer in i ett skede där rätt person får möjlighet att bidra med struktur, kontroll och förbättringar i ekonomiarbetet, samtidigt som det finns en erfaren extern person som kan fungera som bollplank vid frågor under övergången.
DINA ARBETSUPPGIFTER (urval)
Löpande redovisning, bokföring och löner
Ansvara för löpande redovisning och bokföring för de aktiva bolagen
Hantera kund och leverantörsreskontra, betalningsflöden, bank- och kontoavstämningar och löpande uppföljning
Hantera momsdeklarationer, skatter och deklarationer kopplat till bolagen
Hantera löner för cirka 13 personer per månad, fördelat på två av bolagen i gruppen
Bilverksamheten
Hantera dagliga ekonomiflöden kopplade till kassa, kortbetalningar, dagsavstämningar, dagsrapporter och betalningar
Hantera redovisningsmässiga och administrativa flöden kopplade till exempelvis bilinköp, bilförsäljning, inbyten, lager, verkstad, service, rekond och garantiärenden
Ansvara för månadsbokslut för bilverksamheten
Ha löpande kontakt med verkstadschef, platschef och övrig verksamhet kring ekonomifrågor
Delta i ledningsgruppen för bilverksamheten och bidra med ekonomisk uppföljning, avstämningar och underlag vid behov
Övriga bolag
Hantera löpande redovisning, avstämningar och uppföljning för övriga bolag i gruppen
Arbeta med ekonomiflöden kopplade till fastighetsverksamheten, exempelvis hyresaviseringar och uppföljning
Hantera redovisning kopplad till dryckesverksamheten och kunna sätta dig in i relevanta skattefrågor, exempelvis punktskatt på sprit
Ta fram relevanta underlag till årsredovisning och vid behov sammanställa årsredovisning med stöd av extern person
VI SÖKER DIG SOM
Är en trygg och självgående person som trivs i en roll där du får ta ansvar för redovisningen nära verksamheten. Vi tror att du har arbetat några år i en självständig ekonomifunktion och är van vid att hantera löpande bokföring, avstämningar, betalningar och uppföljning med god struktur. Du behöver vara noggrann, prestigelös och trygg i att prioritera mellan flera parallella flöden.
Du trivs i ett mindre och entreprenörsdrivet sammanhang där man hjälps åt, kommunicerar rakt och där det är viktigt att vara prestigelös. Du behöver också kunna ta för dig, ställa frågor och säga till när något inte stämmer.
Vi tror att du är:
Noggrann och strukturerad
Självgående
Prestigelös
Tydlig i din kommunikation
Trygg i att arbeta nära verksamheten
Initiativrik Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av redovisningsarbete
Relevant utbildning inom redovisning eller ekonomi
God förståelse för löpande bokföring, moms, skatter och avstämningar
Erfarenhet av månadsbokslut och bokslutsarbete
Erfarenhet av lönehantering
God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya ekonomisystem
Meriterande
• Erfarenhet av redovisning för flera bolag samtidigt
• Erfarenhet av ekonomisystemet Hogia, som används i verksamheten.
PRAKTISKT
Arbetstider: 08.00 till 17.00
Omfattning: Heltid, provanställning 6 månader
Tillträde: Så snart som möjligt önskas
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Plats: Viken, cirka 25 minuter norr om Helsingborg med bil
Placering: Rollen är huvudsakligen på kontor i Viken. Du arbetar 2-3 dagar per vecka på kontoret vid bilverksamheten och övrig tid på kontoret vid fastighetsverksamheten, där även VD och andra nyckelpersoner sitter. Viss flexibilitet för hemmakontor kan finnas vid enstaka behov, men du behöver vara inställd på att rollen huvudsakligen utförs på plats.
Förmåner
• Friskvårdsbidrag
• Tjänstepension
• Dator och telefon
• Viss flexibilitet kring start- och sluttid Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Företagsnamn och ytterligare information lämnas till kandidater som går vidare i processen.
Referenser tas i slutet av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ToppTalang Nordic AB
(org.nr 559527-7830), https://www.topptalang.com/
263 62 VIKEN Arbetsplats
Tar ca 25 min med bil från centrala Helsingborg Jobbnummer
9950793