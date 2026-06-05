Senior systemutvecklare inom hydrologisk modellering
Avaron AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en forskningsnära miljö där hydrologiska modeller, stora datamängder och robusta produktionskedjor är avgörande för analys och prognoser. Här får du arbeta nära forskare och utvecklare med att utveckla, vidareutveckla och förvalta verktyg och applikationer som stödjer databehandling och modellering i en tekniskt avancerad Linuxmiljö. Arbetet omfattar både interna servrar, molnplattformar och högpresterande beräkningsmiljöer, med fokus på stabilitet, kvalitet och effektivitet genom hela flödet. Du blir en viktig del av ett sammanhang där programmering, drift, datahantering och systemdesign möts, vilket gör rollen extra intressant för dig som vill arbeta nära både teknik och verksamhetsnytta.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, förbättrar och driftsätter applikationer och digitala verktyg på interna servrar och molnplattformar.
Du programmerar och vidareutvecklar lösningar i Linuxmiljö med fokus på Bash, Python och R.
Du arbetar med effektivisering och vidareutveckling av HYPE-koden.
Du hanterar och bearbetar stora datamängder samt arbetar med filformat som NetCDF, GRIB och CSV.
Du bidrar till hållbar drift och underhåll av IT-system, inklusive automatisering, versionshantering, backup, övervakning, nätverk och säkerhetslösningar.
Du ansvarar för insamling, hantering och bearbetning av data från observationer till analys och prognoser.
Du är med och driver systemdesign och arkitektur samt implementerar tekniska lösningar.
Du driver egna arbetsuppgifter och projektpaket inom IT med stor självständighet.
Du samarbetar nära forskare och utvecklare för att kvalitetssäkra hela arbetsflödet, från datainsamling och modellberäkningar till visualisering och leverans av resultat.
KravMinst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av arbete i Linuxmiljö.
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av uppsättning och körning av modeller på superdator (NSC).
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av utveckling av program skrivna i shellskript, till exempel Bash, eller Python.
Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet, senaste 10 åren, av att arbeta med NetCDF-filer.
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Du har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
MeriterandeMinst tre (3) års erfarenhet av körning av HYPEmodellen.
Mer än två (2) års erfarenhet av att ha arbetat med stora datamängder.
Mer än två (2) års erfarenhet av kvalitetssäkring av produktionskedjor.
Mer än två (2) års erfarenhet av utveckling i programspråket R.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860876-2039422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Jobbnummer
9950780