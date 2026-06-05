Senior läranderådgivare
Aleido Sweden AB / Kulturjobb / Göteborg Visa alla kulturjobb i Göteborg
2026-06-05
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På Aleido tror vi att lärande är en nyckel till att frigöra potential – hos människor, organisationer och teknik. Är du en senior affärsutvecklare som trivs i skärningspunkten mellan affär, innehåll och teknologi? Då kan det här vara din nästa roll.
Om rollen
I rollen som Senior Affärsutvecklare inom Learning & Development blir du en viktig del i att utveckla både våra kundrelationer och vårt erbjudande. Du kombinerar strategi med hands-on arbete och bidrar aktivt till att skapa värde – både internt och externt.
Hos oss kommer du att:
Driva affärsutveckling och identifiera nya möjligheter hos befintliga och nya kunder
Leda och bidra i projekt – från idé till genomförande
Coacha och stötta teamet i kunddialog, leverans och utveckling
Skapa och utveckla content inom lärande (t.ex. utbildningsmaterial, koncept och erbjudanden)
Vara med och driva verksamheten framåt
Vem du är
Du är en trygg och nyfiken person som gillar att kombinera affärsmässighet med kreativitet. Du bygger naturligt förtroende och trivs i en roll där du får påverka, utveckla och samarbeta.
Vi tror att du:
Har gedigen erfarenhet inom Learning & Development
Har erfarenhet av projektledning, läranderådgivning och manusarbete
Är van att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer med kunder och intressenter
Trivs i en rådgivande roll där du både skapar affär och utvecklar andra
Har ett stort intresse för hur AI och nya verktyg kan transformera lärande och effektivisera produktion
Erfarenhet av att använda AI-stöd i innehållsproduktion eller e-learning
Gillar att växla mellan strategiskt tänkande och operativt genomförande
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
Teknisk bakgrund eller utbildning
Erfarenhet av att jobba med lärande inom tekniktunga ämnen
Kunskap om teknikinformation och hur det kan användas inom lärande
Vad vi erbjuder
Innovativ miljö: Hos oss får du arbeta med de senaste AI- och teknologitrenderna, i en kultur som värderar samarbete och kunskapsdelning.
Utveckling i fokus: Vi erbjuder en lärandekultur där du utmanas och har möjlighet att växa.
Hållbar framtid: Vår vision är att skapa tekniska lösningar som är både innovativa och hållbara.
Kultur: Vår kultur är något vi är väldigt stolta över. Vi gör allt för att det ska vara roligt och givande att komma till jobbet - på alla möjliga sätt!
Vilka vi är
Aleido är ett internationellt företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar. Våra kunder utvecklar komplexa produkter och system inom branscher som fordon, telekom, industri, järnväg och medicinteknik. Vi är närmare tusen kollegor i fem länder. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan teknik och människorna som är beroende av den – genom att göra det avancerade lätt att förstå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856209-2039418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleido Sweden AB
(org.nr 556241-0638), https://work-sv.aleido.com
Lindholmsallén 2 (visa karta
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417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Aleido Sweden Jobbnummer
9950775