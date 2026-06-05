1:e socialsekreterare på Utredningsenhet barn
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2026-06-05
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av ett dynamiskt och nyskapande verksamhetsområde? Motiveras du av att leda och motivera andra? Bra, då kan det vara dig vi söker som 1:e socialsekreterare.
Vi har nu behov av en till 1:e socialsekreterare på Utredningsenhet barn.
Utredningsenhet barn har en enhetschef, två administratörer, 22 socialsekreterare, tre speciallisthandläggare och fyra 1:e socialsekreterare. Enheten arbetar med målgruppen barn i åldern 012 år och deras familjer. Enhetens uppdrag består av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU samt göra förhandsbedömningar i redan pågående ärenden. Uppdraget består också av att följa upp beslutade insatser.
Utredningsenheten är indelad i team som leds av 1:e socialsekreterare. I teamen har vi fördjupade diskussioner, kännedom om varandras ärenden samt en nära arbetsledning vilket ökar rättssäkerheten i handläggningen. Nu söker vi en till 1:e socialsekreterare där du kommer att fungera som teamledare.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Att vara teamledare och erbjuda nära arbetsledning.
• Delegera arbetsuppgifter samt ge råd, stöd och förutsättning för kollegors utveckling.
• Arbeta för att kompetens- och kvalitetssäkra verksamheten.
• Att verka som ställföreträdande enhetschef.
• Att ha ansvaret för ärendegenomgång och ärendefördelning.
• Ge stöd och vägledning i komplexa ärenden.
• Arbeta nära enhetschef och övriga 1:e socialsekreterare, deltar i enhetens ledningsgrupp.
• Som 1:e socialsekreterare handläggare du som regel inte egna ärenden.
• Externa handledning sker inom enheten.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen, 210hp, eller motsvarande i äldre system
• B-körkort och körvana.
• Erfarenhet av myndighetsutövning för den aktuella målgruppen, barn 012 år och deras familjer.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning.
Du behöver ha god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer, både i förhållande till dem vi möter och i förhållande till arbetsgruppen och andra samarbetspartners. För att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå i arbetet behöver du också vara flexibel, lösningsfokuserad och tycka om att samarbeta över verksamhetsgränserna med klientens behov i fokus. Du är trygg som person och känner dig bekväm med att fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning, samtidigt som du behöver vara lyhörd för arbetsgruppens behov av stöd och utveckling. Vi kommer därför att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
För den här tjänsten krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Vision
Ever Alvarado ever.alvarado@fv.vision.se 026 - 17 99 05 Jobbnummer
9950777