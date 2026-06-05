Helgpersonal till hemtjänsten - Täby
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2026-06-05
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Aleo Omsorg är ett familjeägt företag som erbjuder hemtjänst, boendestöd och hemservice. Vår vision är att skapa trygghet och självständighet för våra kunder, med omsorg från hjärtat. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med nära stöd, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och moderna arbetsverktyg.
Vi söker nu helgpersonal till vårt team i Täby. Vi söker 2 personer som vill arbeta dagtid och 2 personer som vill arbeta kvällstid. Här får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, varje dag.
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Tjänstgöring: lördag-söndag Arbetstider: 07.00-15.00 eller 15.30-22.00 Anställningsform: timanställning Startdatum: enligt överenskommelse Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Täby och arbetar inom Täby kommun.
Arbetsuppgifter – Vad kommer du att göra?
Som timvikarie hos oss arbetar du i kundernas hem med varierande insatser utifrån individuella behov:
Personlig omvårdnad – stöd vid hygien, på- och avklädning samt förflyttningar
Socialt stöd & samtal – skapa trygghet genom närvaro och gott bemötande
Stöd i vardagen – hjälp vid måltider och enklare hushållssysslor
Tillsyn & trygghet – uppmärksamma behov och bidra till säker omsorg
Dokumentation – dokumentera enligt genomförandeplan
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och vill bidra till en trygg och professionell hemtjänst:
Undersköterskeutbildning (meriterande) – du har en godkänd utbildning, gärna med erfarenhet
God svenska i tal och skrift – du kan kommunicera tydligt och dokumentera korrekt
B-körkort (KRAV) – du är en trygg och van bilförare
Cykelvana (KRAV) – du känner dig bekväm med att ta dig mellan kunder på cykel
Ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad – du tar initiativ, arbetar självständigt och behåller lugnet i olika situationer samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och möter människor med empati, respekt och förståelse.
Digitalt van – du använder mobil i ditt dagliga arbete
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860989-2039426". Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Åkerbyvägen 188 (visa karta
)
187 37 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Tuva Lindvall tuva@aleocare.se 076 230 22 19 Jobbnummer
9950781