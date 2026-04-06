Engagerad undersköterska
2026-04-06
Anns Omsorgs hemtjänst utför personlig omvårdnad och serviceinsatser hemma hos kunder. Vi söker nu en engagerad och empatisk medarbetare som är undersköterska till vår hemtjänstverksamhet.
Vi söker dig som vill arbeta hos oss inom Anns Omsorgs hemtjänst. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett aktivt och hälsosamt åldrande på Östermalm och Kungsholmen.
Tjänsten är 100% tillsvidare och du arbetar eftermiddagar och kväll samt varannan helg.
Du besöker flera kunder varje dag och hjälper dem med deras vardagssysslor till exempel tillredning av mat & måltider, hygien, matinköp, ledsagning osv.
Du ska vara utbildad undersköterska och behärskar svenska i både tal och skrift. Du är empatisk och värnar om varje individ. För oss är det viktigt att de äldre personerna får ett värdigt liv och känna trygghet och meningsfullhet i sin vardag.
Alla anställningar inom företaget omfattas av kollektivavtal.
Vår arbetsplats ligger på Fleminggatan 55 och Artillerigatan 83.
Endast sökande beaktas som kan uppvisa bevis om skyddad yrkestitel undersköterska och uppvisa betyg i svenska.
Ett krav är att du kan cykla.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan, rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: info@annsomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska tillsvidare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Anns Omsorg AB
(org.nr 559468-9290)
Artillerigatan 83 (visa karta
115 31 STOCKHOLM Kontakt
Verksamhetschef
Anna Jackson info@annsomsorg.se 0733291551
