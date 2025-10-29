Engagerad lagerarbetare sökes
2025-10-29
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill bidra till ordning, struktur och ett smidigt varuflöde på lagret.
Som lagerarbetare arbetar du med mottagning, plock och pack, samt ser till att varor hanteras korrekt och i tid. Du trivs i en aktiv roll, gillar att samarbeta och tar ansvar för att arbetet utförs med kvalitet och tempo.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Mottagning, sortering och hantering av varor
Plockning, packning och utleveranser
Bidra till ordning och säkerhet i lagermiljön
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
En trygg arbetsmiljö med god sammanhållning
Möjlighet att växa inom lager och logistikKvalifikationer
Ansvarsfull, noggrann och arbetsvillig
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
God svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och modernt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
522 35 TIDAHOLM Jobbnummer
9580469