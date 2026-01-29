Energispecialist/Energiingenjör
2026-01-29
Vi söker en engagerad energispecialist / energiingenjör som vill driva arbetet med energieffektivitet och hållbara lösningar i vår verksamhet. I rollen kommer du att analysera, utveckla och implementera åtgärder som minskar energianvändning och bidrar till långsiktig hållbarhet i våra byggnader och processer.
Om rollen
Som energispecialist arbetar du med att identifiera möjligheter till energieffektivisering samt att ta fram och driva projekt för att förbättra energieffektivitet och hållbarhet. Du kommer samarbeta med interna team och externa parter för att hitta smarta och långsiktiga lösningar som minskar klimatpåverkan och optimerar energianvändningen i våra system.
Ditt uppdrag
Genomföra analyser och utvärderingar av energianvändning och effektivitet.
Utveckla och implementera strategier för energieffektivitet och hållbara lösningar i byggnader och processer.
Driva energieffektiviseringsprojekt från idé till genomförande och utvärdering.
Samarbeta med kollegor, leverantörer och andra intressenter för att realisera energieffektiva åtgärder.
Följa upp resultat och rapportera effekt på energi, kostnad och hållbarhet.
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom energi, teknik eller motsvarande.
Har erfarenhet av arbete med energieffektivisering och hållbara lösningar.
Är analytisk, initiativtagande och engagerad i hållbar utveckling.
Kommunicerar väl i både svenska och engelska, och trivs med samarbete.
Meriterande
Erfarenhet av certifieringar som energiexpert eller energiauditör.
Kunskap om standarder och hållbarhetsramverk (t.ex. LEED/BREEAM).
Vi erbjuder
En nyckelroll med möjlighet att utveckla och påverka vår energistrategi.
Arbete i en organisation som värderar hållbarhet och innovation.
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till personlig utveckling.
Skicka din ansökan till: SR@viraliv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: SR@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
901 30 UMEÅ Jobbnummer
9710645