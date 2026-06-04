Säljare till Rekomaskin
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Säljarjobb / Östersund Visa alla säljarjobb i Östersund
2026-06-04
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Tillväxten fortsätter – nu söker Rekomaskin nästa stjärnsäljare
På bara några år har Rekomaskin vuxit till en av Sveriges ledande leverantörer av entreprenadmaskiner i sitt pris-segment. Efterfrågan på våra produkter ökar kraftigt och vi fortsätter att ta marknadsandelar över hela landet.
Därför söker vi nu ytterligare en säljare till vårt team i Östersund – den femte säljarrekryteringen på kort tid.
Vi säljer några av marknadens mest konkurrenskraftiga entreprenadmaskiner, hjullastare, grävmaskiner och traktorer och representerar flera starka varumärken med exklusiva agenturer i Sverige.
Med hundratals levererade maskiner över hela landet, höga ambitioner och en tydlig vision om fortsatt expansion erbjuder vi en arbetsplats där du verkligen kan vara med och påverka.
Om rollen
Som säljare hos oss får du ansvar för hela affären – från första kontakt till levererad maskin.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för din egen försäljningsbudget och affärsutveckling
Bearbeta nya och befintliga kunder via telefon, digitala möten och personliga besök
Ta emot kunder i vår anläggning och genomföra behovsanalyser
Presentera, demonstrera och provköra maskiner med kunder
Ta fram offerter, finansieringslösningar och avsluta affärer
Representera Rekomaskin på mässor, kundträffar och event
Vem söker vi?
Vi söker framför allt en skicklig säljare.
Du behöver inte kunna entreprenadmaskiner idag – det lär vi dig. Däremot behöver du förstå försäljning, gilla att skapa relationer och motiveras av att göra affärer.
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning
Är självgående och trivs med eget ansvar
Har ett starkt driv och hög aktivitetsnivå
Är trygg i kunddialoger och affärsförhandlingar
Motiveras av resultat och möjligheten att påverka din egen inkomst
Förstår hur en säljprocess går till
OBS - Erfarenhet från entreprenad-, lantbruks-, fordons- eller maskinbranschen är meriterande, men inget krav.
Därför ska du välja Rekomaskin
En av branschens mest spännande tillväxtresor
Starka och konkurrenskraftiga produkter
Fast lön kombinerat med attraktiv provisionsmodell
Möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framtid
Moderna lokaler med showroom i Östersund
Ett engagerat team med höga ambitioner och korta beslutsvägar
Vi söker inte bara en säljare – vi söker någon som vill vara med och bygga Sveriges ledande maskinleverantör.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Nyfiken på att veta mer
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Christoffer Sjöstedt på christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
(mailto:christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.rekomaskin.se/
831 52 ÖSTERSUND Arbetsplats
Berg & Grip AB Kontakt
VD - OnePartnerGroup Jämtland
Christoffer Sjöstedt christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se +46730641671 Jobbnummer
9948129