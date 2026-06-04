Bellevue Snickeri AB söker en erfaren och självgående snickare

Bellevue Snickeri AB / Snickarjobb / Malmö
2026-06-04


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Är du en kunnig hantverkare som trivs med varierande arbetsuppgifter och tar ansvar från start till mål? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Bellevue Snicker AB söker en snickare med bred kompetens och minst 5 års erfarenhet inom bygg och snickeri. Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och van att arbeta självständigt.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om tjänsten
Arbetet består av varierande uppdrag inom:
Snickeri och byggnation
Renoveringar och ombyggnationer
Montering och servicearbeten
Allt-i-allo-uppgifter inom fastighet och bygg
Kundkontakt och eget ansvar ute på projekt

Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor beroende på projekt.
Vi söker dig som:
Är utbildad snickare eller har motsvarande erfarenhet
Har minst 5 års erfarenhet inom bygg/snickeri
Är självgående och ansvarstagande
Har bred praktisk kunskap och är händig inom flera områden
Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
Har B-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: Bellevue.snickeri@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bellevue Snickeri AB (org.nr 556814-9354)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Lars Winberg
Bellevue.snickeri@hotmail.com
0703380500

Jobbnummer
9948131

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