Bellevue Snickeri AB söker en erfaren och självgående snickare
Bellevue Snickeri AB / Snickarjobb / Malmö Visa alla snickarjobb i Malmö
2026-06-04
, Burlöv
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Är du en kunnig hantverkare som trivs med varierande arbetsuppgifter och tar ansvar från start till mål? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Bellevue Snicker AB söker en snickare med bred kompetens och minst 5 års erfarenhet inom bygg och snickeri. Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och van att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Arbetet består av varierande uppdrag inom:
Snickeri och byggnation
Renoveringar och ombyggnationer
Montering och servicearbeten
Allt-i-allo-uppgifter inom fastighet och bygg
Kundkontakt och eget ansvar ute på projekt
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor beroende på projekt.
Vi söker dig som:
Är utbildad snickare eller har motsvarande erfarenhet
Har minst 5 års erfarenhet inom bygg/snickeri
Är självgående och ansvarstagande
Har bred praktisk kunskap och är händig inom flera områden
Är noggrann, pålitlig och lösningsorienterad
Har B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: Bellevue.snickeri@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bellevue Snickeri AB
(org.nr 556814-9354) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lars Winberg Bellevue.snickeri@hotmail.com 0703380500 Jobbnummer
9948131