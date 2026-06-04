Sjuksköterska till Resursenheten Mälarsjukhuset
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-06-04
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Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Är du legitimerad sjuksköterska som har intresse för ett omväxlande arbete? Då är det Dig vi söker!Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Resursenheten på Mälarsjukhuset består av ett härligt gäng glada och kompetenta medarbetare.
Vi erbjuder dig en varierad arbetsdag där du lär dig mycket och får en bred kompetens.
För oss i Region Sörmland är din kompetens viktig. Därför kan vi erbjuda dig som sjuksköterska en karriärväg i klinisk vård.
Välkommen till oss för att skapa en trygg och säker resa genom vården för patienten!Arbetsuppgifter
Resursenhetens uppdrag är att ersätta ordinarie personal vid deras frånvaro. Vi arbetar i huvudsak inom slutenvården men har även börjat bokas av öppenvården. I framtiden finns det planer på att vi eventuellt ska kunna erbjuda våra tjänster även till primärvården.
Inledningsvis erbjuder vi dig en inskolning, som vi anpassar efter dina behov, på de 7 somatiska vårdavdelningar som ingår i våra grundavdelningar. Därefter har du möjlighet att utöka din egen personliga inriktning utifrån intresse och behov.
För din mångsidighet och flexibilitet finns ett lönetillägg, mer information om detta kan ges när vi ses.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet som sjuksköterska inom somatisk slutenvård som ser det som en självklarhet att arbeta utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser.
Sätter du stort värde i att kunna påverka ditt arbete samt är öppen för förändring och nya idéer? Då är du den vi letar efter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Schema dygnet runt alla veckans dagar.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Ann-Louise Englund, 016-10 52 69, 076-698 25 43.
Facklig företrädare vårdförbundet och övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Resursenheten!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-06.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9948134