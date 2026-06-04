Forskare i datadriven epidemiologi
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2026-06-04
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Epidemiologi hos sjukdomar av betydelse för svensk livsmedelsproduktion
Vi söker en självständig och motiverad forskare för att bedriva datordrivna studier av epidemiologin för patogener som orsakar sjukdomar av betydelse för svensk livsmedelsproduktion.
Om jobbet
Forskartjänsten ingår som en del i det fleråriga programmet Kunskapscentrum för livsmedelsberedskap. Inom datadriven epidemiologi används statistik för att bearbeta och sammanfoga övervakningsdata, identifiera mönster och riskfaktorer med regressions- och tidsseriemodeller samt kvantifiera osäkerhet i prognoser och interventionseffekter. Datadriven epidemiologi är därför beroende av tillgången till omfattande datamängder. Projektet baseras delvis på en ny och unik tidsserie av DNA-sekvenserade luftprover från ett jordbrukslandskap i södra Sverige, men även andra insamlade prover kommer att analyseras. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till statistiska och matematiska analyser av olika typer av data nödvändiga för att kunna genomföra datadriven epidemiologisk forskning om patogener som orsakar problem för svensk livsmedelsproduktion. I praktiken handlar det om att koppla samman data om smittämnen, värdar, miljö, skötsel och rörelsemönster för att identifiera mönster och riskfaktorer för att förstå och minska sjukdomsspridning i växt- och djurpopulationer. För växtsjukdomar kan det till exempel röra sig om väderdata, odlingssystem och förekomst av patogener. För djursjukdomar används ofta data om besättningar, förflyttningar, smittspårning, produktionssystem och övervakning för att bedöma spridningsrisk och kontrollåtgärder.
Din bakgrund
Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i statistik, tillämpad matematik, eller liknande ämnen. I forskningen kommer du att arbeta med stora datamängder och därför krävs färdigheter i statistiska analyser och programmering i R eller liknande. Då mycket av de data som kommer att användas endast finns tillgänglig på svenska och kommunikation med andra myndigheter kommer att ske på svenska är det ett krav att behärska svenska i tal och skrift. Forskningen kommer att bedrivas i en internationell miljö och förväntas leda till vetenskapliga publikationer, och därför krävs även mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga kvaliteter och söker en kreativ och initiativrik person som kan arbeta självständigt men också samarbeta inom en större forskargrupp.
Tjänstens innehavare kan bli föremål för säkerhetsprövning.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Forskartjänsten är placerad vid Institutionen för växtbiologi och arbetet sker i nära samarbete med Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi samt Institutionen för husdjurens biovetenskaper, alla vid SLU i Uppsala. Institutionen för växtbiologi erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö och är en av flera institutioner som utgör Uppsala BioCenter. Vid Institutionen för växtbiologi bedrivs grundläggande och strategisk växtbiologisk forskning på jordbruksväxter, skogsträd och modellväxter.
Kunskapscentrum för livsmedelsberedskap är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som utforskar hur Sverige kan stärka sin förmåga att avskräcka, upptäcka och hantera antagonistiska hot mot livsmedelsförsörjningen. Kunskapscentrumets arbete inriktar sig på fyra typer av krigföring: kemisk, biologisk, ekonomisk och informationskrigföring. Syftet med centrumet är att utveckla nya metoder för att upptäcka och hantera antagonistiska hot, samt att ta fram och öva åtgärdsstrategier tillsammans med representanter från olika delar av livsmedelssystemet. Centrumet är ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.
Mer information om institutionen: https://www.slu.se/vbsg
och kunskapscentrum för livsmedelsberedskap: https://www.foi.se/om-foi/samarbetsprojekt/pagaende-samarbetsprojekt/kunskapscentrum-for-livsmedelsberedskap.html
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader.
Omfattning:
100%.Tillträde
Startdatum 2026-09-01, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-15.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Anders Kvarnheden anders.kvarnheden@slu.se Jobbnummer
9948128