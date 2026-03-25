Eltekniker till Hallsberg
2026-03-25
Infranord har tilldelats uppdraget att utföra basunderhåll av järnvägsanläggningen Västra Stambanan, Hallsberg-Laxå samt Hallsberg rangerbangård fr o m 1 september 2026. Vi söker nu Eltekniker. Placering i Hallsberg.
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Som Eltekniker kommer du att ingå i ett team som arbetar med drift och underhåll av kontaktledning, växelvärme, belysning och kraftmatning till signalanläggningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar och hoppas att du vill vara med och utveckla oss utifrån din erfarenhet och dina idéer.
Vårt uppdrag kräver emellanåt att vi snabbt är på plats i anläggningen vilket gör att vi främst söker dig som bor i Hallsberg med omnejd eller kan tänka dig att flytta hit.Kvalifikationer
* Vi söker dig som har gymnasieutbildning från el- och energiprogrammet
* Arbetslivserfarenhet som elektriker/eltekniker.
* Tjänsten kräver att du har B-körkort och uppfyller medicinska krav för att vara godkänd för säkerhetstjänst.
* Erfarenhet av järnvägsunderhåll
Meriterande:
* Eftergymnasial utbildning inom järnvägsteknik
* Kompetens som kopplingsledare kontaktledning
* Behörighet att framföra spårgående fordon
* C-körkort
* Auktorisation från Elsäkerhetsverket
Vi erbjuder:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Mitt Underhåll Kontakt
Platschef
Magnus Nordström magnus.nordstrom@infranord.se +46702010673 Jobbnummer
9818460