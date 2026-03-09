Eltekniker/Elkraftstekniker
2026-03-09
Företagsbeskrivning
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
På Vattenfall har vi beslutat oss för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Nu söker Vattenfall Värme i Nyköping en elektriker eller elkraftstekniker som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle. Är du erfaren, gillar problemlösning och vill ha en fri och varierad roll? Då är det här jobbet för dig!
Vattenfall Värme i Nyköping driver kraftvärmeverket Idbäcksverket. Vi förser ca 95 procent av invånarna i centrala Nyköping med värme och el och bidrar till kommunens hållbarhetsmål genom att främja förnybar uppvärmning och minska användningen av fossilolja. Som Elkraftstekniker hos oss kommer du ha en viktig roll i vårt underhållsarbete genom att upprätthålla en säker anläggning med goda driftförutsättningar och hög tillgänglighet.
Du kommer att ansvara för:
Kort- och långsiktig underhållsplanering för elkraft
Praktiskt dagligt elunderhåll (FU/AU)
Elsäkerhetsfrågor
Projektarbete
Du kommer att tillhöra ett kompetent team på 9 personer men kommer även att samarbeta med andra grupper på anläggningen, som Drift och Säkerhet/Hälsa.
Kravspecifikation
För att lyckas hos oss ser vi att du har några års erfarenhet av arbete inom el och elkraft, antingen som eltekniker, industrielektriker eller elkraftstekniker.
Du behöver ha:
Teknisk utbildning inom el, elkraft eller elektroteknik
Goda kunskaper om elsäkerhetsföreskrifter och standarder
Erfarenhet av projektarbete samt samarbete med olika yrkesgrupper
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Vi söker dig som trivs med ansvar och gillar att ta initiativ för att hitta lösningar när utmaningar uppstår. Som person är du självgående i ditt arbete och trivs i en roll där du får ta stort ansvar och arbeta strukturerat. Du är lösningsorienterad och prestigelös i ditt arbetssätt.
Ytterligare information
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en del av ett starkt team med skickliga kollegor. Hela organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder en fri och varierad roll med mycket problemlösning, eget ansvar och möjlighet att påverka hur arbetet planeras och genomförs. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner. Som medarbetare på Vattenfall Värme är du delaktig i att skapa framtidens uppvärmning och att forma morgondagens fossilfria energisamhälle.
Placeringsort:
Nyköping
Nyfiken? Så här får du veta mer!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Eberhardsson tel: 070-68 06 194. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Johan Macdonald, tel: +46730852763
Fackliga representanter är Stefan Andersson (Akademikerna), Kjell Karlsson (Ledarna), Robert Lönnqvist (SEKO) och Patrik Nenzén (Unionen). Samtliga nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Känns detta som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer här.
Vattenfall är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556036-2138)
Nyköping
)
611 31 NYKÖPING Arbetsplats
Nyköping Jobbnummer
9783841