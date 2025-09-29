Elkraftstekniker
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Eskilstuna Visa alla elektronikjobb i Eskilstuna
2025-09-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Vi är Vattenfall Services - YouTube
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Om rollen
Distributionselektriker inom service och underhåll och projekt
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Distributionselektriker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället!
Som Distributionselektriker kommer du arbeta i våra stora serviceavtal med underhåll, service samt felavhjälpning och du kan även få jobba med nybyggnation och projekt. Vi arbetar med både frilednings- och jordkabelnät samt inom olika spänningsnivåer, 0,4-40kv. Beroende på din erfarenhetsnivå kan du även få leda och ansvara över inlånad personal och underentreprenörer i rollen som elsäkerhetsledare.
Förutom det tekniska arbetet är även dessa några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Dokumentera och informera om arbetets framdrift
Medverka för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
Resor, utomhusarbete och höghöjdsarbete är en naturlig del av arbetet som Distributionselektriker. Servicearbetet kräver dagsresor inom den närmsta geografin, längre resor kan förekomma. Även beredskap kan komma att ingå.
Kravspecifikation
Som Distributionselektriker hos oss är du företagets viktigaste tillgång för arbetet som utförs ute i fält. Vi söker därför dig som är engagerad och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Självständighet är en stor del av arbetet och är en viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet.
Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först och det innebär att vi måste ha ett accepterande arbetsklimat. Vi finns där för varandra och vi lär oss av varandras misstag. När du börjar hos oss finns det alltid ett mentorskap. Beroende på din erfarenhetsnivå varierar mentorskapets längd och mängd.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, inom el, elkraft, teknik eller annat relevant område.
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet)
B-körkort då resor i tjänsten förekommer
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Placeringsort
I denna rekrytering söker vi medarbetare till flera av våra avdelningar i Nyköping och Sörmland. Exempel på placeringsorter är: Nyköping, Trosa, Gnesta, Katrineholm .
Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan. Våra etableringar finns i Nyköping, Sköldinge eller Eskilstuna, beroende på din erfarenhetsnivå kan hemstationering bli aktuellt.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Nicklas Berg nicklas.berg@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Anders Nielsen 070-078 68 40
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Löpande urval kan förekomma så vänta inte med din ansökan
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna - Enwell Jobbnummer
9530032