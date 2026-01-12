Elkraftsingenjör inom kärnkraft
Vi söker nu elkraftsingenjörer som vill arbeta med tekniskt avancerade och samhällsviktiga energiprojekt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stabil och växande bransch, där säkerhet, kvalitet och långsiktighet står i fokus. Rollen erbjuder stor variation och möjlighet att arbeta med flera typer av projekt inom energisektorn, inte enbart kopplade till kärnkraft.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som arbetar nära verksamheten och där samarbete, tekniskt djup och ansvar är centrala delar av vardagen.Om tjänsten
I rollen arbetar du med flera parallella projekt kopplade till avancerade elkraftsystem, med ansvar från förstudie och projektering till uppföljning och granskning av leveranser. Arbetet sker på en övergripande nivå med fokus på systemkonstruktion inom elkraft, snarare än detaljkonstruktion.
Dina arbetsuppgifter omfattar tolkning av krav och regelverk, analyser och dimensioneringar samt framtagning av tekniska beskrivningar, specifikationer och översiktsscheman. Den dokumentation du tar fram fungerar som styrande underlag för fortsatt konstruktion och genomförande. Du följer upp fattade beslut, medverkar vid leverantörstester och har löpande dialog med drift, underhåll och montage kring testning och idrifttagning av anläggningar.Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Systemkonstruktion och utveckling av elsystem för energiproduktion
Analys och vidareutveckling av befintliga elkraftsystem
Deltagande i projektplanering och samarbete i tvärfunktionella projektteam
Uppföljning av tekniska lösningar, leveranser och tester
Framtagning av teknisk dokumentation och beslutsunderlag
Din kompetens
Vi söker dig som har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elkraft eller motsvarande teknisk inriktning. Du har erfarenhet av att arbeta inom industristandard, gärna i miljöer med högspänning, exempelvis inom energi, processindustri, stål- eller pappersmassa.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. För att lyckas i rollen är du analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra.Övrig information
Befattningen omfattas av säkerhetsskydd och kräver godkänd säkerhetsprövning och därav svenskt medborgarskap.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Lön: Fast månadslön
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm, Uppsala, Västerås eller Gävle
Resor förekommer i tjänsten
