Elkonstruktör sökes
2025-12-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Search AB i Halmstad
, Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Värnamo
eller i hela Sverige
Electron Crosslinking AB konstruerar, producerar och levererar nyckelfärdiga elektronacceleratorer för industriella applikationer. Våra maskiner används för att sterilisera medicinska produkter, livsmedelsförpackningar, härda lacker samt ett flertal andra användningsområden. Vid användning av elektronacceleratorer minskas energiförbrukningen med upp till 90%, samtidigt som behovet av miljöpåverkande ämnen nästan helt elimineras.
Vi har ett modernt testcenter för applikationstekniker där tester utförs enligt kundspecifika krav. Vi utvecklar och tillverkar produkter som levereras till stora delar av världen.
ElkonstruktörSom elkonstruktör på Electron Crosslinking AB kommer du att arbeta med nykonstruktion, vidareutveckling av befintliga produkter och support mot våra kunder. I arbetsuppgifterna ingår framtagning av elsystem, styrsystem och elskåp, samverkan med underleverantörer, idrifttagande och service. Arbete sker både på plats hos oss samt hos slutkund.
Ansvarsområden och arbetsuppgifterI dina arbetsuppgifter ingår:
• Ta fram kravspecifikation och tillverkningsunderlag
• Ta fram förslag på komponenter med hänsyn till kostnad och funktion
• Arbeta med support och idrifttagning
• Ta del av teknik och trender inom arbetsområdet
Erfarenhet och kunskapRollen kräver en teknisk bakgrund och erfarenhet inom elkonstruktion och en vilja anta utmaningen att lära dig nya saker.
Vi söker dig som har:
• Civil- eller högskoleingenjörsutbildning (inriktning D, E, Y eller Z) eller motsvarande och har arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion
• Erfarenhet av elkonstruktion (EPLAN, ELCAD eller motsvarande), programmering och, gärna PLC programmering.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort är ett krav då det även kommer att ingå resor i tjänsten.
• Praktisk läggning samt erfarenhet från mekatroniska konstruktioner och system detta då tjänsten innefattar både teoretiskt och praktiskt arbete.
Personliga egenskaperVi söker dig som är en analytisk och lösningsorienterad person som trivs med tekniska utmaningar och har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa problem. Du arbetar strukturerat och noggrant med uppmärksamhet på detaljerna.
Eftersom du ofta har kontakt med både kunder och arbetskollegor krävs god social och kommunikativ förmåga. Att vara kundfokuserad är avgörande - du lyssnar in behov, är lyhörd för förändringar och att anpassa lösningar.
Du tar initiativ och driver arbetet framåt på egen hand, men har samtidigt lätt att lyssna in och samarbeta. Tjänsten kräver flexibilitet då projekt ofta förändras under resans gång. En naturlig nyfikenhet och vilja att hålla dig uppdaterad inom ny teknik gör att du utvecklas i takt med omvärlden och bidrar till företagets innovationsförmåga.
Electron Crosslinking erbjuder· Möjlighet att arbeta med banbrytande teknologi tillsammans med ett innovativt team.
• Vara en del av ett växande företag där din kompetens tas tillvara och utvecklingsmöjligheterna är stora.
• Verka i en internationell och dynamisk miljö med spännande projekt runt om i världen.
Välkommen med din ansökan till rekryteringspartner A-Talent Search. Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag.
Frågor om tjänsten besvaras av Maria Lindahl, maria.lindahl@atalent.s
