Elkonstruktör Innovativa projekt i Malmö

2025-08-14
Om Rollen
Plats: Malmö | Omfattning: Heltid
Vi söker nu en elkonstruktör som vill vara en del av ett team som skapar innovativa lösningar för detaljkonstruktion. Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt sammanhang med angränsande kompetensområden för att säkerställa konstruktionens funktion och installation. Rollen ger möjlighet att utveckla din tekniska kompetens samtidigt som du blir en del av ett samarbetsvänligt och stöttande arbetsklimat där vi lär och växer tillsammans.
I denna roll är du med i framtagningen av produktionsunderlag för spännande och komplexa projekt.
Säkerhetsskydd
Tjänsten kräver att du godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Tjänsten kräver att du godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Det kan innebära krav på svenskt medborgarskap och att vissa medborgarskap ej är tillåtna.
Några års relevant erfarenhet och teknisk utbildning på högskolenivå eller YH/YT
Förståelse för standarder och normer inom elkonstruktion
God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av CAD-system, gärna Eplan P8
Erfarenhet av att delta i större utvecklingsprojekt
Mycket god samarbetsförmågaDina arbetsuppgifter
Delta i framtagning av produktionsunderlag
Arbeta nära andra teknikområden för att säkerställa funktion och installation
Skapa lösningar inom detaljkonstruktion
Delta i och bidra till större utvecklingsprojekt
Använda CAD-verktyg, gärna Eplan P8, i konstruktionsarbetet
Företaget erbjuder
Spännande och tekniskt utmanande projekt
Möjlighet att arbeta i ett kompetent och samarbetsvilligt team
Långsiktiga utvecklingsmöjligheter
En arbetsmiljö som främjar kunskapsdelning och lärande
Trygg anställning med kollektivavtal och goda förmånerSå ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till: JC@happygroup.se
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta: Melvin@happygroup.se
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
