Elkonstruktör
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB / Elektronikjobb / Mjölby Visa alla elektronikjobb i Mjölby
2025-10-03
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhanteringsbranschen och vi utmanar oss ständigt genom att ligga längst fram med våra lösningar. På Toyota får du möjlighet att arbeta hands-on med utvecklingen av våra produkter och tjänster inom materialhantering. Inom avdelningen för Product Optimisation arbetar vi med optimering av standardprodukter och vill nu förstärka vårt team med en Elkonstruktör.
Hos oss är vägen från skiss till färdig produkt otroligt kort och nära - du deltar i hela processen. I vår fullskaliga produktion ser vi direkt resultatet av vårt arbete, vi har även ett nära samarbete med vårt eget omfattande testlabb där testning och verifiering av våra produkter sker. Detta ger oss möjlighet att få direkt feedback på utvecklingsarbetet och våra ingenjörer kan provköra sina konstruktioner i praktiken.
Arbetet präglas av tekniska utmaningar och av täta sociala kontakter med våra interna och externa kunder. Du får möjlighet att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt där du utreder, granskar underlag och konstruerar samt driver dina ärenden i mål.
Som Elkonstruktör på Toyota kommer du att arbeta med:
* Vidareutveckling och förbättring av våra truckmodeller, arbetsuppgifter utförs både självständigt och i grupp.
* Kvalitets- och säkerhetsärenden
* Teknisk problemlösning
* Arbete med kostnadsreduceringar
Avdelningen för Product Optimisation faller under funktionen för Research & Development, här arbetar vi med agila arbetsmetoder och har teammedlemmar med stor erfarenhet av produktutveckling.
Till tjänsten som Elkonstruktör söker vi dig som har/är
* Universitets- eller högskoleexamen inom elteknik. Alternativt har du en gymnasieexamen och flerårig arbetslivserfarenhet från likartade uppgifter
* 3 års erfarenhet som elkonstruktör inom utveckling eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer vara relevant
* Erfarenhet av konstruktion i CAD-verktyg
* Goda kunskaper i svenska och engelska.
Toyota som arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamhet och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2025-10-20 . Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
Michael Björk, Gruppchef, Produkt Optimering +46724683234
Josephine Tykesson Rahman, TA-partner, josephine.tykesson-rahman@toyota-industries.eu
