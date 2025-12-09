Elgiganten Varberg söker Kitchen Specialist
2025-12-09
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Är du intresserad av inredning, design, elektronik och smarta lösningar? Är du bra på att coacha och utbilda andra? Då kan du vara vår nästa Kitchen Specialist!
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor - med en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik. I just den här rollen får du även möjlighet att utforma våra kunders drömkök, varje dag!
Din roll som Kitchen Specialist
För dig är kommunikation, coacha andra och nå resultat en drivkraft. Du gillar att skapa goda relationer och ta dig an olika uppgifter varje dag. Du kommer i rollen som Kitchen Specialist utbilda och coacha i försäljning och produktkunskap och vara en viktig nyckel för motivationen för att kunna uppnå produktområdets bästa resultat. Kreativa lösningar och noggrannhet är egenskaper du besitter vilket bidrar till att kunderna erbjuds den bästa kökslösningen av just dig! Köksutställningen ser alltid tiptop ut när du är i tjänst och du har inga problem med att arbeta självständigt. Det krävs att du är flexibel och verksamhetsnära, du medverkar och agerar i det dagliga arbetet och är en förebild för andra.
Vem är du?
Som Kitchen Specialist på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du ansvarar för köksområdet, din uppgift är att använda din specialistkompetens för att skapa ett förtroende i teamet men även för kunderna som behöver stöd i denna viktiga köpprocess. Du älskar att utvecklas, utveckla andra och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det!
Vi ser att du
• Kan erbjuda våra kunder en helhetslösning genom att sälja våra produkter och tjänster
• Är kreativ och kan hjälpa våra kunder på vägen till deras drömkök
• Älskar att utbilda och utveckla andra inom ditt specialistområde
• Kan följa upp och utveckla resultatet inom produktområdet
• Är noggrann och mån om att hålla köksutställningen uppdaterad
Erfarenhet av kök- och vitvaruförsäljning är en fördel i denna roll men inte ett krav. Vi kommer vid din introduktion att förse dig med de kunskaper och utbildningar som krävs i som Kitchen Specialist, allt för att du ska lyckas och trivas tillsammans med oss.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder:
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information:
Anställningsform: Tillsvidare med inledanande provanställning
Omfattning: 50%. Arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registerna ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken. Ersättning
