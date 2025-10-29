Elevstödjare med rätt kompetens!
2025-10-29
Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Sylteskolan är en F-9 skola där Trollhättans anpassade grundskola finns integrerad.
Vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett starkt ledarskap i klassrummen. Tydliga rutiner och anpassning av undervisningen är ledstjärnor i vår verksamhet. Vi ser mångfald som en tillgång och inkludering som en självklarhet. I vår verksamhet finns många olika nationaliteter representerade och i våra undervisningsgrupper undervisar vi elever utifrån olika kursplaner. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt!Dina arbetsuppgifter
Nu behöver vi på Sylteskolan F - 6 en skicklig elevstödjare med rätt utbildning och erfarenhet till oss.
Utifrån din kunskap om vad som underlättar lärandet för elever med intellektuell funktionsnedsättning och eller någon variation inom NPF-området bidrar du med stöd och lösningar när det gäller tydliggöranden, hjälpmedel och struktur i den fysiska och psykosociala miljön. Du kommer att vara delaktig i att planera, genomföra, dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget där lärare har det yttersta ansvaret för undervisningen. Du arbetar bra i team men kan också ta ansvar på egen hand och ska vara en god vuxen förebild i allt du gör.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs:
• utbildning till elevassistent eller lärarassistent. Har man inte någon av dessa utbildningar kan man inte erbjudas tjänsten!
• kunskap om olika funktionsvariationer/funktionsnedsättningar och förståelse för hur funktionsförmåga och omgivning samspelar dvs vad funktionsvariationer som ex. intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, autism, språkstörning, koncentrationssvårigheter kan innebära för en person i relation till omgivningen och hur omgivningen behöver anpassas för att minimera svårigheter och öka funktionsförmågan.
• kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik i både teori och praktik.
• uppdragsmedvetenhet där målet alltid är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.
Erfarenhet av arbete i skola och att du kan lämna goda referenser från tidigare arbete med barn/elever som visar att du kan omsätta dina kunskaper i praktiken är mycket meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet.
Jag som rektor...
har höga förväntningar på dig och dina kollegor. Tillsammans vet vi att vi kan göra skillnad för varje enskild elev genom samarbete, att stödja och stärka varandras kompetens genom att dela erfarenheter och kunskaper kring undervisning och lärande. Vi ska hela tiden ha elevens lärande och resultat i fokus och jag vet att det är hela skolans gemensamma ansvar att se till att eleverna klarar sina mål. Därför tar vi ansvar för att lägga stor vikt vid att stärka vår undervisning, att finna undervisningsformer som är gemensamma och som gör att eleverna känner igen sig och möts av samma höga förväntningar. Aktuell forskning visar att stabila strukturer och relationer, insatser som bygger på analys och ett långsiktigt utvecklingsarbete är framgångsrikt, därför ägnar vi oss åt det. Vill du vara med?
Anställningsinformation
Intervjuer/rekrytering sker löpande. Tillsättning av tjänsten kan göras under rekryteringstiden.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
