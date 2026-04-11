Elevassistent till Fagervallsskolan
2026-04-11
Fagervallsskolan är en f-6 skola med ca 320 elever. Vi arbetar i arbetslag och verkar aktivt i ett kollegialt lärande. Undervisningen i skolan och fritidshemmet vilar på den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i läroplanen. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet.
På Fagervallsskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Skolan är belägen i kanten av centrala Östersund vilket ger mycket goda förutsättningar för arbetspendling med såväl gång-och cykelväg som allmänna kommunikationsmedel.
Skolan har en väl tilltagen och nyrustad skolgård. Skolorganisationen är en tvåparallelig årskursorganisation från förskoleklass till och med årskurs 6. I skolan ingår fritidshem för alla skolans elever. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb.
Vi söker nu flera elevassistent under läsåret 26/27, från och med starten av höstterminen 2026 och tillsvidare.
Som elevassistent kommer du att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, det innebär arbete både i skola och i fritidshem. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra resurser där ni hjälps åt och planerar tillsammans. Skolan erbjuder handledning av specialpedagog och ledningen som tillsammans med elevassistenterna har regelbundna möten där vi hjälps åt att utveckla arbetet.
Som elevassistent kommer du att arbete som stöd för elever vid undervisning och under raster. Du kommer att agera som stöd även i det sociala samspelet om behovet finns och är den personen som finns där för elever i inlärningssituationer och ger de omsorg. Du arbetar för att elever ska kunna nå sina mål och för att skapa positiv miljö för de i deras lärande. Därför i ditt arbete ska du kunna anpassa stödet enligt elevernas behov och förutsättningar. Som elevassistent arbetar du med enskilda elever eller med en grupp beroende på behovet.
Vanliga arbetsuppgifter
Elevstöd i klassrummet men också i olika aktiviteter på raster
Du ska stödja eleven/elever i att planera, prioritera och slutföra skolarbetet
Samarbeta med pedagoger och övrig personal
Din kompetens
Krav
Utbildad elevassistent eller har annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd
Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling
Vi söker dig!
Du som strävar efter att utveckla varje elevs förmågor kunskapsmässigt och socialt. Som person är du flexibel, trygg samt stabil och kan behålla lugnet i stressade situationer. Du utmanar och inspirerar eleverna och arbetar för ett aktivt elevinflytande. Du har också en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att ha en tydlig, öppen dialog med elever, kollegor och vårdnadshavare. Tillträde från den 1 julli 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Brunflovägen 52 (visa karta
)
831 46 ÖSTERSUND Kontakt
Michael Petersson micke.petersson@ostersund.se Jobbnummer
9848807