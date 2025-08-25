Elektronikmontör till Kitron AB
Speed Group AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2025-08-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Speed Group AB i Jönköping
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Falköping
, Tranemo
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och teknikintresserad person? Vill du arbeta i en positiv, utmanande och inspirerande arbetsmiljö? Då har vi tjänsten för dig! Vår kund Kitron har nu behov av att stärka upp sitt team med Elektronikmontörer. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Som Elektronikmontör är du en del av ett team som har till uppgift att producera produkter till olika kunder. Som Elektronikmontör kan du få arbeta med olika arbetsuppgifter som exempelvis montering, testning eller lödning.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• Lödning
• Avsyning
• Montering
• Operatör vid ytmonteringslina
• Testning
Uppdraget är förlagt på heltid med placering i Jönköping, och kan inkludera både dag- och skiftarbete. Detta innebär att du behöver vara flexibel kring arbetstider.
Då de arbetar med säkerhetsklassat material så är svenskt medborgarskap ett krav för att gå vidare i processen.
Om bolaget
Kitron is a leading Scandinavian Electronics Manufacturing Services (EMS) company, delivering full range of services within the entire value chain of electronics production, including development and design, industrialisation and manufacturing, as well as product upgrades and service/repairs. They operate in Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Germany, Poland, the Czech Republic, India, China, Malaysia and the United States.
With about 2500 highly skilled employees, they manufacture and deliver anything from fully assembled electronic circuit boards to complete end products for customers globally.
If you're ready to explore limitless opportunities and help world-class customers succeed, join our team.Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en utbildning inom elektronik/teknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom elektronik, mekanik eller mekatronik. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som operatör på en ytmonteringslina, eller med lödning, montering eller avsyning.
Som person tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och fingerflink. Vidare bör du tycka om att arbeta systematiskt och strukturerat, samtidigt som du är kvalitetsmedveten. Du har en god kommunikationsförmåga och samarbetar väl med andra.
Är du den vi söker? Tveka inte - ansök redan idag!Så ansöker du
Ansökan sker på www.speedgroup.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
_________
Sökord: produktionspersonal, produktion, elektronikmontör, montör, elmontör, montör, SMT, ytmontör, maskinoperatör, elektronik, teknik. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speed Group AB
(org.nr 556878-0927), https://www.speedgroup.se/ Kontakt
Lina Amen lina.amen@speedgroup.se Jobbnummer
9475105