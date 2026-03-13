Elektronikingenjör
Vill du arbeta med avancerad elektronik i teknikens framkant och bidra till säkra och hållbara lösningar för framtidens samhälle? Combitech i Trollhättan söker en erfaren elektronikingenjör till spännande uppdrag inom försvar och industri.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
På Combitech i Trollhättan bygger vi team med fokus på att stötta våra kunder med helhetsperspektivet på tillförlitliga tekniska system. Vår avsikt är att genomföra det mesta av arbetet på vårt lokala kontor men konsultrollen innebär också uppdrag på plats hos kund. Med samarbete och kompetensutveckling skapar vi tillsammans ett inkluderande klimat där du som konsult är med och bidrar till Combitechs och kundernas utveckling.
Vad rollen innebär
Arbetsuppgifterna består av att arbeta med konstruktion av elektronik för avancerade säkerhetskritiska system. Du kommer att samarbeta tätt med systemingenjörer och konstruktörer för att säkra hög kvalitet och delta i studier för införande av nya funktioner i redan existerande produkter. I rollen bidrar du till förbättring och utveckling av arbetsmetoder inom elektronik och kretskortsutveckling.
Du blir en del av ett team som besitter bred kunskap inom el och elektronik. Tillsammans driver ni projekt framåt och arbetar tvärfunktionellt för att skapa framtidens produkt.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker en lyhörd och analytisk person med förmågan att identifiera behov som kan driva processer framåt, med fokus på värde och resultat. Du bör vara van vid att kommunicera och presentera för både kunder och kollegor. Att skapa nya relationer är något du trivs med och du delar gärna med dig av dina kunskaper.
Vi söker dig med mycket god erfarenhet av kretskortsutveckling (digitalt och analogt). Mycket god erfarenhet av arbete relaterat till att kravställa, konstruera, simulera, verifiera och dokumentera elektronik för inbyggda system.
Du har minst 5 år arbetslivserfarenhet som elektronikingenjör. Du bör ha en relevant teknisk högskole- eller civilingejörsexamen. Uppdragen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande om du har arbetat med embedded software.
