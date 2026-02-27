Elektriker till VA SYD
2026-02-27
Är du en industrielektriker med erfarenhet av elinstallation och förebyggande underhåll? Då är det dig vi söker! Vi erbjuder ett omväxlande arbete som elektriker där du ges mycket eget ansvar och samtidigt bidrar till driftsäkerhet i våra anläggningar.
Det här handlar jobbet om
Dina arbetsuppgifter som elektriker är bland annat:
• ansvar för drift, tillsyn, skötsel, felavhjälpning, underhållsarbete på VA SYDs process- och elanläggningar
• ansvar för planering, utförande och idrifttagning enligt VA SYDs arbetssätt och standarder
• ansvar som Elsäkerhetsledare utifrån VA SYDs eldelegeringsstruktur, samt vid behov ersätta Eldriftledaren vid dennes frånvaro
• bidrag som kravställare och mottagare i projekt
• beredskapsarbete med ca 4 veckors mellanrum (inställelsetid på max 60 min) ingår på sikt i tjänsten
Du kommer att vara en del av gruppen El och Instrument inom Produktionsavdelningen. Vi är idag 15 personer och tillsammans har vi ett brett kunskapsområde inom elinstallation, instrumentering samt förebyggande och avhjälpande underhåll. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor på Sjölunda avloppsreningsverk samt på våra pumpstationer i Malmö, Svedala och Burlöv. Du kommer även vid behov att arbeta på våra andra anläggningar, eftersom gruppens ansvarsområde sträcker sig över alla VA SYDs medlemskommuner.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som har förmågan att arbeta både självständigt och i team. I rollen krävs att du är en god problemlösare och gillar att ta ansvar för åtgärder och utförande samt gillar samarbete med kollegor eftersom man på daglig basis arbetar tätt med vår driftorganisation. För att lyckas i tjänsten bör du arbeta på ett systematiskt, metodiskt och säkert sätt.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- Elteknisk utbildning på gymnasienivå, eller motsvarande, med inriktning mot elkraft
- Praktisk arbetserfarenhet, gärna från processindustri
- Erfarenhet av arbete enligt el-standard SS-EN 50110-1
- B-körkort
- Goda kunskaper i MS Office
- Praktisk kunskap av schemaläsning, felsökning, montage/installation, samt erfarenhet av konventionella och elektroniska motordrifter exempelvis frekvensomriktare/mjukstartare med driftsättning och parametrering
- Meriterande om du har el-auktorisation (minst AL) och/eller kunskap inom automation, styr- och reglerteknik, felsökning i miljö med PLC.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
