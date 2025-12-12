Elektriker till Stockholm
2025-12-12
Är du elektriker och söker mer frihet, utveckling och ett härligt team att jobba med?
Vi letar nu efter en Serviceelektriker till ett väletablerat och stabilt elföretag i Stockholm - ett bolag som ligger i framkant när det gäller installationer, service, elbilsladdning och modern teknik.
Det här erbjuder vi dig:
Eget ansvar - du styr din egen arbetsdag och utgår hemifrån.
Variation i arbetsuppgifter - felsökning, service, installation av belysning, fiber och laddstationer.
Trygghet och gemenskap - stark laganda, konkurrenskraftiga villkor och kollektivavtal.
Möjligheter att växa - utbildningar, kurser och karriärvägar inom företaget.
Förmåner som gör skillnad - friskvårdsbidrag, sociala aktiviteter och möjlighet till tjänstebil.
Vem är du?
Du har erfarenhet som elektriker, gärna inom service.
Du trivs med ansvar och kan arbeta både självständigt och i team.
Du är serviceinriktad och vill göra skillnad för kunderna.
Du talar svenska och har B-körkort.
Om tjänsten
Som serviceelektriker blir du en viktig del av teamet och möter både nya och återkommande kunder. Du får arbeta med modern teknik och bidra till projekt som gör skillnad i samhället, från smart belysning till laddinfrastruktur för framtidens transporter.
Så här söker duTjänsten är en direktrekrytering genom Futuria People, vilket innebär att du anställs direkt hos vår kund.
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande! Har du frågor? Kontakta rekryterare Ebba Strömberg på: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Tipsa gärna en kollega eller vän som skulle passa!
