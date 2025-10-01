Elektriker med fokus på solcellsinstallationer
2025-10-01
Skärgårdspartner
Elektriker med fokus på solcellsinstallationer
Om jobbet
Vill du vara med och bidra till den gröna omställningen och samtidigt arbeta i ett härligt team med stark gemenskap?
Hos oss på Skärgårdspartner satsar vi på framtidens energi och söker nu dig som vill bli en del av vårt gäng som elektriker!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss kommer du att:
Installera solcellsanläggningar på villor och mindre fastigheter.
Inkoppling av växelriktare och batterier på solcellsinstallationer.
Servicearbeten inom el.
Säkerställa att installationerna görs säkert och med högsta kvalitet.
Ha direkt kundkontakt och bidra till en positiv upplevelse för våra kunder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av elarbeten inom solcellsinstallationer.
Erfarenhet av serviceyrket.
Trivs med fysiskt arbete och har god vana att arbeta utomhus.
Är noggrann, säkerhetsmedveten och har lätt för att samarbeta.
Talar svenska och innehar B-körkort.
Vad erbjuder vi?
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter gemenskap, stolthet och arbetsglädje.
En inkluderande kultur med fokus på välmående och utveckling.
Goda villkor, konkurrenskraftig lön och friskvårdsbidrag.
Flexibla arbetstider och möjlighet till vidareutveckling.
En liten organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
Intresserad?
Är du den vi söker? Skicka din ansökan, bestående av CV och personligt brev idag. Vi genomför intervjuer löpande och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
För mer information om rollen eller rekryteringsprocessen, kontakta vår samarbetspartner Susanne Adawi på Adawi People & Growth på susanne@adawi.se
.
Märk ansökan "Skärgårdspartner - Elektriker".
Ansök idag och bli en del av vårt härliga team - tillsammans bygger vi framtidens energi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: hej@adawi.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Susanne Adawi AB
