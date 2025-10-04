Elektriker Ledande montör/service
2025-10-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Som Ledande Montör/Serviceelektriker på Canova Elinstallationer får du en central roll där du arbetar nära både arbetslaget och projektledningen. Du ansvarar för att projekt genomförs enligt plan, samtidigt som du leder och stöttar ditt team för att uppnå bästa möjliga resultat. I denna roll får du arbeta med både stora och små uppdrag, där din förmåga att leda och organisera är avgörande för framgången. Vi utför en rad olika elinstallationsarbeten, däribland hyresgästanpassningar, elinstallationer i butiker och kontor samt löpande servicejobb. Din arbetsdag kommer att vara varierad och utmanande, där du både får arbeta med nyinstallationer och underhåll av befintliga anläggningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och genomföra projekt i nära samarbete med ditt team
Leda och koordinera montagearbeten för att säkerställa hög kvalitet och rätt genomförande
Säkerställa att kundens förväntningar uppfylls och kanske till och med överträffas
Ansvara för resursplanering och inköp i samråd med projektteamet
Utföra sedvanliga elinstallationsarbeten
Ha nära kontakt med kunder för att säkerställa att arbetet genomförs enligt deras önskemål och behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av elinstallationer och som brinner för att ta ansvar och utvecklas i din yrkesroll. Du är en självgående och strukturerad person som trivs i en ledande roll där du ansvarar för både det dagliga arbetet och för att driva projekt framåt. Som ledare är du lösningsorienterad och bra på att ta initiativ. Du har en god förmåga att kommunicera och bygga förtroende både internt och med kunder. Vi värdesätter din personlighet högt och söker en professionell och samarbetsinriktad person som har förmågan att bygga och vårda goda relationer.Kvalifikationer
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
ECY certifikat
Vi erbjuder:
Ett långsiktigt och utvecklande arbete inom en växande organisation
En arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och bidra till vårt gemensamma mål
Ett engagerat och positivt arbetsklimat med kollegor som stöttar varandra
Friskvårdsbidrag och möjlighet till personlig utveckling inom företaget
Låter detta som en spännande möjlighet för dig?
Skicka din ansökan redan idag till david.lundh@canovael.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur du kan bli en del av vårt fantastiska team!
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: david.Lundh@canovael.se Omfattning
