Electrical System Engineer - Electrical Installation
Professional Galaxy AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2026-01-02
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Arboga
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Electrical System Engineer - Electrical Installation hos var kund.
Om uppdraget
Om tjänsten - En dag i rollen:Du ansvarar för att skapa kundspecifika elsystemdesigner och dokumentation för projekt inom segmentet medelstora gasturbiner. Inom elinstallation arbetar du med den övergripande installationen, t.ex. kablar, kabelstegar, kopplingslådor och kabeldragning. Du arbetar i kundprojekt tillsammans med kollegor för att säkerställa att krav uppfylls i både design och dokumentation. Rollen innebär även stöd till montage och site, samt viss kontakt med underleverantörer, inköp och försäljning. Du deltar också i verkstaden för att stödja projekt under hela monteringsprocessen.Krav och kompetenser:-Relevant utbildning inom elteknik och flera års erfarenhet.-Kunskap om ATEX/IEC Ex och säkerhetskrav (certifiering är meriterande).-Erfarenhet av produktlinjen och kraftgenereringsprodukter är värdefullt.-Erfarenhet av COMOS och gärna SAP.-God kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligt och muntligt.
ÖvrigtOnsite: Minst 3 dagar per vecka.
Uppdragsstart: 2026-01-11
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 6 månader
Område: Sweden\Östergötlands län, \Finspång (FINSPÅNG)
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6996948-1771948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
9668161