Ekonomiassistenter
2025-09-08
Har du ett öga för siffror och ett intresse för hur system fungerar? Vill du vara en del av en dynamisk arbetsmiljö där din insats gör skillnad? Sveafastigheter växer och söker nu två engagerade ekonomiassistenter inom leverantörsreskontra till vårt team i Malmö.
Som ekonomiassistent hos oss får du en viktig roll i vår ekonomiavdelning. Du kommer att bidra med din kunskap i en miljö som präglas av samarbete, utveckling och framåtanda. Just nu står vi inför en spännande fas där nya system ska implementeras, bland annat en AI-baserad lösning, vilket innebär goda möjligheter att vara med och påverka arbetssätt och rutiner. Du rapporterar till redovisningschefen i Malmö och blir en del av ett team som stöttar och inspirerar varandra.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
I rollen är ditt huvudfokus leverantörsfakturahanteringen som innefattar:
Kontering av leverantörsfakturor
Hantering av leverantörsregistret
Administrera attestflöden
Kravhantering
Mailbevakning av inkommande ärenden
Stämma av leverantörsreskontran
Kommunikation med leverantörer
Systemunderhåll
Analysera flöden, attestfrekvens m.m.
Allmänt förekommande administrativa arbetsuppgifter på ekonomiavdelningen
Rollen är fokuserad på leverantörsfakturahanteringen och du blir en del i att bidra till vår framgång.
Profil och kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är en analytisk problemlösare. Du arbetar noggrant och ansvarsfullt, och du bidrar gärna med din hjälpsamhet för att skapa en positiv arbetsmiljö. Dessutom har du en stark förmåga att prioritera och hålla fokus på det som är viktigast, även i utmanande situationer.
För att lyckas ser vi att du formellt har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
Goda kunskaper i Office-paketet, primärt Excel
Flytande i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare arbetat i systemen Rillion och/eller Semina.
Arbetsmiljö och kultur
På Sveafastigheter präglas vår företagskultur av affärsmässighet, långsiktighet, närvaro och innovation. Vi arbetar professionellt och med hög kvalitet för att nå våra mål, samtidigt som vi har ett långsiktigt perspektiv - både när det gäller våra fastigheter och våra medarbetare. Vi värdesätter nära samarbeten och ett inkluderande klimat och genom att tänka kreativt och våga utmana traditionella arbetssätt strävar vi efter att ligga i framkant och hitta nya lösningar som skapar värde för våra kunder, vår organisation och samhället i stort.
Ansökningsprocess
Varmt välkommen att ansöka till en spännande roll hos oss. Vi hanterar ansökningar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om Sveafastigheter
Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter över hela Sverige. Vi arbetar för att erbjuda en bredd av hyresrätter som står sig över tid där människor trivs och känner sig trygga. Vi är ett innovativt och framåtblickande företag som värdesätter hållbarhet och långsiktighet i vår fastighetsutveckling.
Läs mer om oss på www.sveafastigheter.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
