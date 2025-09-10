Ekonomiassistent, vikariat
Torsby kommun i Värmland är en kommun som erbjuder både småstadskänsla och lantliv. Du har nära till vår fantastiska natur med djupa skogar, skidbackar och sjöar och samtidigt goda flygförbindelser till Arlanda och tåg- och bussförbindelser till Karlstad. Här finns god barnomsorg och skolor där elever från vårt idrottsgymnasium levererat många medaljer, både svenska och internationella. Och du känner väl till vår skidtunnel, Torsby skidtunnel & Sportcenter, som är världens längsta där du kan åka skidor året runt? Dessutom finns tillgång till gym, bad, golf, folkrace, aikido, fotboll, ridning och mycket mera i kommunen.
Torsby kommun är en arbetsgivare som i flera år haft Sveriges friskaste personal genom sitt systematiska arbete med hälsa. Hos oss har du bland annat flexibel arbetstid, friskvård och inte minst, många trevliga medarbetare!
Torsby kommun i Värmland söker ekonomiassistent till ett vikariat.
Vår duktiga och kompetenta kollega kommer att gå på föräldraledighet till årsskiftet. Därför söker vi nu en duktig, ambitiös och erfaren ekonomiassistent som ska ingå i ekonomiavdelningens team på åtta personer.
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete i ett lag med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Vikariatet är från december 2025 och ett år fram.
Du kommer bland annat ansvara för kundreskontra, kravhantering samt gallringsarkiv. Det inkluderar utskick av fakturor, registrering av betalningar, autogiro med mera. I rollen ingår även systemansvar för våra två debiteringsprogram (EDP Future för kundfakturering och Vitec Hyra C1 för hyresfakturering).
Du kommer att ha nära samarbete med två kollegor på avdelningen som ansvarar för leverantörreskontra och daglig bokföring. Så småningom kommer du även vara delaktig i del av dessa roller.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning och/eller erfarenhet från liknande arbete. Du måste vara självgående, kunna ta initiativ och vara bra på att samarbeta.
Stor vikt läggs på personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och kommunikativ, samtidigt som du är noggrann och ordningsam med bra datorvana.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
