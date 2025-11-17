Ekonomiassistent till företag i Stockholm
KFX HR-partner Skandinavien AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Har ett stort intresse för ekonomi och service? Har du även förståelse för de ekonomiska flödena och erfarenhet av administration? Då kan detta vara rollen för dig! Nu söker vi, för vår kunds räkning, en positiv och lösningsorienterad ekonomiassistent.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent hos vår kund kommer du, tillsammans med resten av kundreskontrateamet, ansvara för administration kring företagets fakturor samt ha kundkontakt via telefon och mail. Bland annat innefattar dina arbetsuppgifter:
• Ta emot och registrera betalningar
• Utredning av felbetalningar och andra utredningar
• Kravhantering
• Ta emot begäran om fakturakopior
• Besvara fakturafrågorKvalifikationer
För att trivas i rollen som ekonomiassistent hos vår kund är det viktigaste att du har ett intresse för ekonomi. Vidare ser vi att du tycker om att sprida god stämning runt omkring dig och har nära till skratt. I ditt arbetssätt är du analytisk, strukturerad och organiserad. Du har en förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp, en positiv inställning till att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och är snabblärd. Utöver detta ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Utbildning inom ekonomi, gymnasial eller eftergymnasial
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, antingen via studier eller arbete
• Flytande kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skriftÖvrig information
Start: Januari
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid, 2-3 månader
Arbetstider: 08.00-17.00
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundkontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Lisa Hägglund på lisa.hagglund@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#LPA Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9607561