Vi på Wikan Personal söker nu en engagerad och noggrann ekonomiassistent till en av våra kunder i Klippan. Vår kund är ett stabilt och trivsamt företag med en familjär kultur där man värdesätter samarbete, ansvarstagande och glädje på jobbet.
Det här är ett perfekt uppdrag för dig som redan har en annan sysselsättning på minst 50%, exempelvis studerande, föräldraledig, pensionär eller egen företagare - och som vill arbeta cirka halvtid i en flexibel och positiv miljö.Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du att vara en viktig del av företagets ekonomiavdelning. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Betalningar
• Löpande bokföring
• Fakturering
• Övriga administrativa och ekonomirelaterade uppgifter som hör vardagen på en ekonomiavdelning till
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom liknande uppgifter. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
För att trivas i rollen ser vi gärna att du är:
• Noggrann och lösningsorienterad
• Van vid att arbeta i ekonomisystem och med Excel
• Positiv, kommunikativ och serviceinriktad
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% men vill komplettera din vardag med ett givande deltidsuppdrag.
Information och kontakt
Tjänsten är på cirka 50% med tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen sker via Wikan Personal och du kommer att arbeta på plats hos kund i Klippan. Arbetstiderna är flexibla.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är söndagen den 16/11. Du söker tjänsten på www.wikan.se.
Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta Amy Frick Melander på telefon 0451 - 70 74 82.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
