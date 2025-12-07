Ekonomiansvarig / Administratör
2025-12-07
Fresh Meat Nordic AB fortsätter att växa och söker nu en ekonomiansvarig som vill ta ett brett och viktigt ansvar i vår verksamhet. Tjänsten finns inte idag och vi tror att det är en kombinationsroll där du arbetar ca 50% med ekonomi och 50% med övrig administration och företagsstöd. Vi tror att i framtiden kommer det luta mer mot ekonomi.
Vi är ett nystartat importföretag inom nöt-, lamm- och kycklingkött, med kontor i moderna och fräscha lokaler på Bilgatan 3 i Rollsbo. I dag är vi tre personer och växer stadigt. Hos oss får du vara med på en spännande tillväxtresa där du får stort inflytande över ekonomiarbetet. Vi hoppas omsätta över 100 miljoner 2026.Publiceringsdatum2025-12-07Arbetsuppgifter
Du får en central roll i företaget och ansvarar för ekonomifunktionen från ax till limpa. Arbetsuppgifterna kan bl.a. omfatta:
Löpande bokföring och redovisning
Momsrapportering och avstämningar
Löner och personaladministration
Fakturering och kund-/leverantörsreskontra
Leverantörsbetalningar
Likviditetsanalyser och budgetuppföljning
Bokslutsarbete
Kreditbedömningar och riskhantering
Intrastat-rapportering
Tulldeklarationer och importadministration
Övriga administrativa uppgifter som stödjer verksamheten
Vi ser gärna att du har arbetat med hela bokföringskedjan tidigare. Har du dessutom erfarenhet av import, Fortnox eller Intrastat är det meriterande. Saknar du något av momenten ovan är det inget hinder - är du rätt person lär du dig resten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och gillar att ha ordning och reda. Du bör ha arbetat med redovisning och ekonomiarbete i ett par år- men det viktigaste är din personlighet, ditt driv och din vilja att lära.
Du trivs i ett mindre företag där alla hjälps åt och uppskattar ett brett ansvar. Du rapporterar direkt till VD och får en roll där du verkligen kan påverka vår fortsatta utveckling.
Vi erbjuder
En självständig roll med stort ansvar
Ett härligt gäng och en familjär atmosfär
Moderna lokaler i Rollsbo
Goda utvecklingsmöjligheter i en växande verksamhet
Friskvårdsbidrag
Bonus enligt företagets bonussystem
Möjlighet att vara med och sätta rutiner i ekonomifunktionenSå ansöker du
Skicka din ansökan till Ekonomi@fmnordic.se
och skriv "Ekonomiansvarig" i ämnesraden.
Sista ansökningsdatum är 31 januari, men vi intervjuar löpande och kan tillsätta tjänsten tidigare vid rätt kandidat.
Kontaktperson: Joel Dahlin, Fresh Meat Nordic AB +46 721-575600
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
