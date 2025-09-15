Ekonomi- och upphandlingsassistent
2025-09-15
IMY är inne i en tillväxt- och förändringsresa i en föränderlig omvärld där integritetsfrågorna blir allt viktigare. Viktiga frågor i IMY:s utveckling är bland annat kompetensförsörjning, digitalisering, myndighetens egen AI-tillämpning och utveckling av vår organisationskultur.
Vi rekryterar nu en ekonomi-och upphandlingsassistent till vår enhet för ekonomi och HR. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Tjänsten delas på 50% som ekonomiassistent och 50% som upphandlingsassistent.
Som ekonomiassistent på IMY hanterar du i första hand leverantörs- och kundreskontra. Du fungerar som stöd till verksamheten när det gäller fakturahantering, utläggsredovisning och övriga ekonomiska frågor. Du förväntas bidra till att utveckla processer och rutiner när det gäller det dagliga redovisningsarbetet. Du arbetar i nära samarbete med redovisningsansvarig och våra controllers.
Som upphandlingsassistent arbetar du nära vår upphandlingsansvarig och stöttar verksamheten i olika inköpsrelaterade uppgifter och administration, diarieföring, leverantörskontroller och utlämnande av allmän handling.
Arbetsuppgifterna är varierade vilket gör att arbetet blir omväxlande och spännande. I arbetet ingår bland annat
• Kund- och leverantörsreskontra - t.ex. kontering och kontroll
• Hantering av kvitton och utlägg
• Avstämningar och ombokningar
• Arkivering
• Implementation och administration kopplat till e-handel
Du rapporterar till enhetschefen för ekonomi och HR som ingår i en av myndighetens ledningsgrupper.Kvalifikationer
Vi söker en person med eftergymnasial utbildning i ekonomi med inriktning mot redovisning, ekonomistyrning eller annan ekonomisk inriktning, alternativt slutförd YH/KY-utbildning inom redovisning eller annan ekonomisk relevant inriktning. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med redovisning på svensk myndighet och inköps- eller upphandlingsadministration och om du har god kännedom om lagen om offentlig upphandling.
Vi arbetar i systemen Proceedo, Agresso, Platina, Mercell Tendsign och Creditsafe varför det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete i dessa system.
Dina personliga egenskaper
Som person är du pedagogisk och utvecklingsorienterad. Du har integritet och är van att arbeta självständigt och proaktivt. Du är stabil, prestigelös, tålmodig och samarbetar lyhört och tillmötesgående både internt och externt. Du ser helheten samtidigt som du kan förstå detaljerna. Du är lösningsorienterad och arbetar effektivt under skiftande förutsättningar. Du är dessutom noggrann, stresstålig och har förmågan att leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är en visstidsanställning på 10 månader på heltid. Du kommer att arbeta i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna:
• Redovisningsansvarig Anna Boman, 08-515 154 24
• Upphandlingsansvarig Jenny Rosenblad, 08-515 154 59
• Enhetschef Ingela Johansson, 08-657 61 49
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Du registrerar din ansökan enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Sista dag för ansökan är den 30 september 2025.
Om IMY
Det är vi som granskar att företag, myndigheter och andra aktörer följer GDPR - dataskyddsförordningen. Vi utbildar och vägleder dem som behandlar personuppgifter, och påverkar även lagstiftningen.
Vi vill se en hållbar och integritetsvänlig digitalisering. Vi är övertygade om att det går att värna medborgarnas trygghet och samhällets säkerhet, utan omotiverad kartläggning och övervakning. Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter i EU arbetar vi för att medborgarnas personuppgifter ska ha samma skydd i hela unionen.
Vi erbjuder en spännande, dynamisk och trivsam arbetsplats. Här får du kompetenta och engagerade kollegor och erfarna, utforskande ledare och chefer. Våra värdeord - tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens - betyder något på riktigt och det är viktigt att du delar dem. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle - tillsammans värnar vi den personliga integriteten. Läs gärna mer om oss på www.imy.se. Ersättning
